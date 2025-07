Felberbauer: os queixos austríacos duns gandeiros mozos e ‘farmfluencers’

Michael Pfaffenbichler (@felber.bauer) é un queixeiro innovador. Experto en marketing, forma parte dunha iniciativa de mozos agricultores e gandeiros chamada farmfluencer, unha rede formada por unha vintena de produtores mozos de toda Austria que contan nas súas redes sociais o seu día a día nas explotacións.

A granxa familiar de vacas da familia Pfaffenbichler data de 1757 e está situada na localidade de St. Peter in der Au, no distrito de Amstetten, en plena paisaxe montañosa de Mostviertel. La zona de Mostviertel está situada entre os ríos Danubio y Ötscher, xusto no centro do estado de Baixa Austria.

A rexión debe o seu nome ao most, unha bebida alcohólica de baixa gradación feita de peras ou mazás típica da zona, onde se segue a facer na maioría das casas. Tamén na de Michael, pero el decidiu darlle un novo uso á vella bodega baixo terra e aproveitala para curar os queixos que agora fai.

Incorporación á granxa

Michael ten 29 anos e fai 2 que se fixo cargo da granxa familiar que até entón levaban o seu pai Josef e a súa nai Marianne. Michael estudou 5 anos na escola de formación agraria Francisco Josephinum, ubicada en Wieselburg, e logo estivo outros 5 anos traballando no Parlamento en Viena, pero decidiu voltar para seguir, xunto á súa moza Nadja, coa tradición familiar, pero valorizando a produción de leite da gandería mediante a elaboración dos seus propios queixos. O que máis valora, di, é poder ser o seu propio xefe.

Nadja, que traballa na fábrica da cooperativa Berglandmilch, é a encargada de facer os queixos. Para abaratar custos decidiron empezar a elaborar sen investir na maquinaria necesaria para montar unha queixería. O que fan é levar o leite no seu propio coche, en bidóns de 20 litros, ás instalación coas que conta a escola agraria na que estudaron tanto Michael coma Nadja, onde lles alugan a queixería para facer alí o seu queixo, que despois traen de volta a madurar á vella bodega familiar do most , onde se dan unhas condicións ideais, cun 90% de humidade e entre 10 e 15ºC de temperatura todo o ano.

Venda no mercado local e en tendas de proximidade

Fan os queixos tanto de leite cru como termizado (unha pasteurización máis suave, 30 minutos a 60 grados, que conserva mellor a proteína do leite) e en función do tipo de elaboración e o tempo de maduración obteñen distintos tipos de queixo.

Recoñecen que grazas ao apoio do centro Francisco Josephinum foron capaces de sacar ao mercado en moi pouco tempo até 5 variedades de queixo diferentes, entre eles os queixos tradicionais da zona de Mostviertel (o Tilsiter e o Raclette); un queixo de montaña típico da rexión do Tirol e Salsburgo e que nesas zonas conta con denominación de orixe; un queixo tipo camembert; e outro tipo chedar, con 4 meses de maduración e un toque doce ao final, coma os de Irlanda. “Era o que buscabamos, pero levounos 2 anos de probas”, explica Nadja.

Venden os seus produtos directamente na propia granxa ou no Mercado local de agricultores en St. Peter in der Au, que se celebra cada dúas semanas os sábados pola mañá de marzo a xullo e de setembro a decembro. Tamén fan venda online e colocan os seus produtos en tendas de autoservizo de produtos locais que hai na zona, moi habituais en Austria, onde non hai persoal que atenda, senón que os clientes entran, collen os produtos, páganos e marchan.

“A venda directa funcionou moi ben durante a covid pero despois baixou bastante, pois iso buscamos buscamos posicionar os nosos queixos en tendas de produtos rexionais e no mercado local quincenal de produtores de St. Peter in der Au, aínda que as vendas non sexan moi altas, é importante o contacto directo cos clientes e recibir ese feedback”, destaca Michael, que está moi implicado na vida da localidade, onde é concelleiro e toca tamén na igrexa.

‘Farmfluencer’

Michael é tamén moi activo nas redes sociais e forma parte dun grupo en toda Austria coñecido co nome de farmfluencers. “Queremos ensinar a través de redes sociais como instagram, facebook, tiktok ou youtube aos mozos da cidade como traballamos os mozos no campo”, explica.

“Se nós non contamos como é a nosa realidade, farano as ONGs desde o seu punto de vista, que non se corresponde coa realidade nin é o que a nós nos interesa, porque esa versión ten un sesgo animalista e ecoloxista distorsionado”, argumenta.

“Investimos moito tempo niso, pero é importante para que acepten mellor os nosos produtos. Hai moita desconexión da xente moza urbana no campo en Austria. Nos últimos 30 anos esa distancia aumentou. Por iso, temos que dirixirnos a ese público para fidelizalos e explicarlles que os nosos produtos valen eses cartos”, di Michael. O prezo de venda do seu queixo é de 28€ o quilo e precisan entre 7 e 10 litros de leite, en función do tipo que fagan, para facer un quilo de queixo.