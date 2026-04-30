A Feira do Viño de Vilachá, unha das máis singulares de Galicia, arrinca este venres

Publicidade
Ir a los comentarios

vilacha_01_standarO lugar de Vilachá, no municipio da Pobra do Brollón, acollerá unha nova edición de a Feira do Viño, unha das máis singulares de Galicia coas súas tradicionais adegas.

A feira arrincará este venres e prolongarase durante a fin de semana cun amplo programa de actividades. Así, durante estas xornadas os asistentes poderán desfrutar da participación de 13 adegas e furanchos, haberá postos de artesanía e de comida.

Venres:

A feira arrincará a partir das 16.00 horas. A xornada inaugural estará marcada polo ritmo e a animación rueira da man de Os Parrandas e Batukada Tukupá.

Sábado:

A actividade comezará cedo, a partir das 11.00 horas, cun ambiente musical constante grazas aos grupos Os Ministreles, Os Corenta e Chinco, Os Bochetas do Sil, Son do Mao e Os Tarabelos.

Ao 13.00 h terá lugar a cata ‘As nosas ribeiras’, unha degustación dirixida polo experto Juanjo Figueroa. O prezo será de 15 € por persoa. É necesario reservar vía WhatsApp ao número 650 624 828.

Domingo:

O último día de feira tamén abrirá as súas portas ás 11.00 horas. A música correrá a cargo de a Escola Municipal Samoeiro, Os Triskeles, Os Somontanos e as Cantareiras de Fornelas.

Ao 13.00 h terá lugar a lectura de o pregón a cargo da catadora Mónica Fernández.

Ao 17.00 h dará inicio a cata-concurso dos viños de furancho, un certame con acceso libre onde se entregarán premios tanto do xurado como do público.

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información