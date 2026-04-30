A Feira do Viño de Vilachá, unha das máis singulares de Galicia, arrinca este venres

O lugar de Vilachá, no municipio da Pobra do Brollón, acollerá unha nova edición de a Feira do Viño, unha das máis singulares de Galicia coas súas tradicionais adegas.
A feira arrincará este venres e prolongarase durante a fin de semana cun amplo programa de actividades. Así, durante estas xornadas os asistentes poderán desfrutar da participación de 13 adegas e furanchos, haberá postos de artesanía e de comida.
Venres:
A feira arrincará a partir das 16.00 horas. A xornada inaugural estará marcada polo ritmo e a animación rueira da man de Os Parrandas e Batukada Tukupá.
Sábado:
A actividade comezará cedo, a partir das 11.00 horas, cun ambiente musical constante grazas aos grupos Os Ministreles, Os Corenta e Chinco, Os Bochetas do Sil, Son do Mao e Os Tarabelos.
Ao 13.00 h terá lugar a cata ‘As nosas ribeiras’, unha degustación dirixida polo experto Juanjo Figueroa. O prezo será de 15 € por persoa. É necesario reservar vía WhatsApp ao número 650 624 828.
Domingo:
O último día de feira tamén abrirá as súas portas ás 11.00 horas. A música correrá a cargo de a Escola Municipal Samoeiro, Os Triskeles, Os Somontanos e as Cantareiras de Fornelas.
Ao 13.00 h terá lugar a lectura de o pregón a cargo da catadora Mónica Fernández.
Ao 17.00 h dará inicio a cata-concurso dos viños de furancho, un certame con acceso libre onde se entregarán premios tanto do xurado como do público.