A Feira do Viño de Monterrei bate o seu récord e supera as 36.000 degustacións

A Feira do Viño de Monterrei xa ten unha nova cifra para a historia da súa traxectoria: máis de 36.000 degustacións vendidas na súa XIX edición. O dato converte esta convocatoria na máis exitosa ata o momento e confirma o tirón dunha cita que cada ano reúne en Verín a milleiros de persoas arredor do viño e da gastronomía.
A feira contou durante as tres xornadas cunha importante presenza de visitantes procedentes de distintos puntos de España, doutras zonas de Galicia e tamén do norte de Portugal. Unha resposta que, segundo o Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei, evidencia a consolidación do evento como un dos grandes escaparates dos viños galegos.
Detrás destes resultados está tamén a aposta por renovar o formato da feira. Nos últimos anos incorporáronse novas propostas destinadas a atraer públicos diferentes, especialmente as novas xeracións, e a ofrecer unha experiencia máis completa aos asistentes.
As actividades paralelas volveron ter unha elevada demanda. As catas e os showcookings incluídos no programa completaron as súas prazas xa unha semana antes do inicio da feira, nunha mostra do interese que espertan as iniciativas que combinan viño, gastronomía e produtos do territorio. A oferta gastronómica foi outro dos puntos reforzados nesta edición. O número de propostas duplicouse con respecto a anos anteriores, ampliando as opcións para os miles de visitantes que se achegaron a Verín.
Para o presidente do Consello Regulador da D.O. Monterrei, Manuel Vázquez, superar as 36.000 degustacións é unha demostración do potencial dos viños da denominación e do resultado do traballo desenvolvido nos últimos meses. A organización atribúe parte do éxito á implicación das adegas participantes e á resposta do público.
Co balance desta edición, a Feira do Viño de Monterrei pecha unha nova convocatoria cun récord de degustacións e cunha mensaxe clara: a cita continúa medrando e gañando capacidade para atraer novos públicos máis alá da propia comarca.