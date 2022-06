A Feira do Viño de Chantada, un escaparate durante 3 días do produto estrela da Ribeira Sacra

Dende este venres, día 3, e ata o domingo 5 de xuño, celebrarase a Feira do Viño de Chantada, unha cita ineludible para os amantes dos viños da Ribeira Sacra e que este ano chega á súa edición número 39.

A principal novidade deste ano é que os tres días de celebración da feira os stands pecharán ás 2:00 h. da madrugada. O pregoeiro da 39 Feira do Viño de Chantada, será Anxo Angueira, presidente da Casa Museo de Rosalía en Padrón. Ao igual ca tódolos anos a música tradicional acompañará ao público na carpa dos stands e pola vila e celebrarase a “Cata Popular” (gratuíta) na carpa e o “Túnel do Viño” (10 €/persoa) para profesionais do sector no Auditorio Municipal. Tamén, coma nas outras edicións, haberá obradoiros gratuítos para nen@s.

Estas son as adegas participantes e o programa da 39 #FeiradoViñodeChantada #Chantada:

VENRES 3 DE XUÑO:

20:00 horas: APERTURA DOS STANDS PARTICIPANTES

20:00 horas: CANTOS DE TABERNA “SON OUTEIRO”

20:00 horas: CANTOS DE TABERNA “UNIÓN PHENOSA”

23:00: ACTUACIÓN DO GRUPO CLAXXON

2:00: PECHE DOS STANDS

SÁBADO 4 DE XUÑO:

11:00: ACTUACIÓN DE GAITEIROS “OS BARRIOS” E SEARAS

12:00: CONCERTO PRESENTACIÓN DA “AGRUPACIÓN TRADICIONAL DA CASA DA MÚSICA”

13:00: CONCERTO DA BANDA DE MÚSICA DE CHANTADA

17:00 HORAS ACTUACIÓNS DE:

– CHARANGA MEKANIKA

– FESTICULTORES TROUPE

– SEARAS

17:00 a 19:00 HORAS: VI CATA POPULAR NA CARPA PRINCIPAL

22:30: ACTUACIÓN DA ORQUESTRA PONTEVEDRA

2:00 HORAS: PECHE DOS STANDS

DOMINGO 5 DE XUÑO:

10:30 HORAS: CATA OFICIAL DA XXXIX FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA

11:00: ACTUACIÓN DE GAITEIROS “OS BARRIOS”

12:00: CHARANGA “NBA”

12:30: BANDA DE GAITAS DO CONCELLO DE CHANTADA

13:00: PREGÓN DA XXXIX FEIRA DO VIÑO A CARGO DE

D. ANXO ANGUEIRA

15:00: XANTAR OFICIAL DA XXXIX FEIRA DO VIÑO

16:00: ENTREGA DE PREMIOS DA XXXIX FEIRA DO VIÑO DE CHANTADA

16:30 HORAS: ACTUACIÓNS DA CHARANGA “NBA” E DA CHARANGA “LOUBAND”

21:00: ACTUACIÓN DA ORQUESTRA “SAUDADE”

2:00: PECHE DOS STANDS

ADEMÁIS, HABERÁ:

-OBRADOIROS E OCIOTECA INFANTÍS A CARGO DE “VELAISCA”. PARA MAIORES DE 3 ANOS. NA CASA DA MÚSICA/AUDITORIO MUNICIPAL. SÁBADO: DE 12:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00

DOMINGO: DE 12:00 A 14:00 E DE 16:00 A 20:00

-II TUNEL DO VIÑO DE CHANTADA PARA PROFESIONAIS DO SECTOR. NA SALA PRINCIPAL DO AUDITORO MUNICIPAL. ENTRADA: 10,00 €.

SÁBADO: DE 11:30 A 14:00 E DE 18:00 A 20:30

DOMINGO: DE 11:30 A 14:00 E DE 18:00 A 20:30