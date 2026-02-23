Inicio / Agroalimentación / A Feira do Queixo de Moeche segue a medrar e xuntará o 15 de marzo preto de 70 expositores

A Feira do Queixo de Moeche segue a medrar e xuntará o 15 de marzo preto de 70 expositores

Das 35 queixerías participantes 20 son galegas, 14 do resto do Estado e haberá un posto con produtos de Italia, Suíza e Francia

moeche feira queixo 4A Feira do Queixo de Moeche continúa medrando en cada edición. Na deste ano, a oitava, participarán 67 expositores -14 máis que o ano pasado- , dos que 35 son queixerías e 32 de produtos agroalimentarios.

Na nave do mercado daranse cita o vindeiro día 15 de marzo unha variada representación de produtores: 20 das queixerías presentes serán galegas, pero tamén haberá outras 14 de diferentes puntos do Estado e mesmo un posto de produtos de Italia, Suíza e Francia.

Entre as novidades deste ano está a presenza do Mercado de Artesanía Agroalimentaria da Deputación da Coruña, que virá completar unha feira na que -ademais da exposición e venda de queixos- organízanse unha chea de actividades paralelas como catas dirixidas, obradoiros variados, tren do queixo, visitas ao castelo e actuacións musicais, entre outras. Un amplo programa que en breve se presentará na súa totalidade

