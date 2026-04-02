A Feira do Queixo do Cebreiro exaltará este venres un dos queixos máis singulares de Galicia

Este venres, 3 de abril, celébrase a XXXVIII Feira do Queixo do Cebreiro en Pedrafita do Cebreiro para exaltar un dos queixos máis singulares de Galicia e mesmo de España.
Durante a feira, que comezará a partir das 09.30 horas, as queixerías acollidas ao Consello Regulador, porán á venda os seus deliciosos queixos a prezos populares.
Os asistentes a esta xornada tamén poderán adquirir outros produtos elaborados de forma artesá, como mel, viño, pan, artigos de coiro, …, desfrutar a partir das 11.00 horas co pasarrúas da charanga DGT e ás 12.00 horas deleitarse con baile galego de a Asociación Cultural Abrente das Nogais.
Este ano o pregón, acto que terá lugar ás 13.00 horas, estará a cargo de Dna. Carmela López, presidenta da Deputación Provincial de Lugo.