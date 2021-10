Feira do mel esta fin de semana en Baleira

Os apicultores da montaña de Lugo xuntaranse o domingo no Cádavo para vender o seu produto. O día antes haberá unha charla técnica sobre as novas enfermidades das abellas

Cita esta fin de semana co mel da montaña de Lugo. O vindeiro domingo 31 de outubro celebrarase a IV Feira do Mel no concello de Baleira. O encontro de abelleiros e clientes terá lugar na capital municipal, o Cádavo, durante todo o día. A apertura da carpa onde se situarán os produtores da comarca terá lugar ás 10 da mañá. Desde as 11 até a 1 do mediodía celebraránse tamén obradoiros de degustación e cata de mel e ás 12 será o espectáculo de Mamá Cabra dirixido a público infantil e familiar.

Pero as actividades relacionadas coa apicultura e a produción de mel comezarán xa o día antes. En concreto, o sábado 30 celebrarase unha charla técnica sobre As novas enfermidades das abellas, impartida por Alberto Uría de El país del Abeyeiro.

É a cuarta edición desta feira do mel impulsada desde o GDR Montes e Vales Orientais para fomentar e apoiar a produción de mel na montaña lucense, coa incorporación ao sector de novos produtores que apostan pola profesionalización, o mel de calidade e pola diversificación da súa produción.