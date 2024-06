Feira de artesanía e dos produtos locais este sábado en Monforte de Lemos

Este sábado, 22 de xuño, a Deputación de Lugo en colaboración coa Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia (FADEMUR), organizará unha destacada Feira de Artesanía e Produtos Lucenses. O evento terá lugar na rúa Cardenal en Monforte de Lemos, comezando ás 11:00 horas e continuando durante todo o día, ofrecendo un escaparate para os produtos e servizos das emprendedoras rurais da provincia.

Un total de 13 emprendedoras terán a oportunidade de expoñer e vender os seus produtos artesanais, que van dende galletas e marmeladas até embutidos de porco celta, así como artigos de cerámica e cremas e aceites ecolóxicos. Estes stands non só ofrecen unha mostra da riqueza e diversidade dos produtos locais, senón que tamén destacan o papel fundamental das mulleres no desenvolvemento económico e sustentable do rural galego.

Ademais da oferta de produtos, o evento contará con unha actuación musical en directo ás 17:00 horas, engadindo un ambiente festivo á xornada de compras e descubrimento. Entre as participantes atópanse negocios recoñecidos como Ceniza de Papel, Galletas Xianas, e Aceites Figueiredo, representando un amplo espectro de innovación e tradición na artesanía e produción local.

A feira insírese no marco da iniciativa E para vivir Lugo, un proxecto lanzado pola Deputación con apoio de fondos europeos para abordar o reto demográfico. Esta estratexia inclúe 12 liñas de actuación deseñadas para atraer e manter poboación nas zonas rurais, fomentando a diversificación dos cultivos e mellorando as condicións de vida dos seus habitantes.

Este evento non só celebra a cultura e produtos de Lugo, senón que tamén subliña a importancia da integración comunitaria e o apoio ao emprendemento feminino no rural, ofrecendo un espazo para que estas empresarias mostren o seu talento e contribúan á dinamización da economía local.