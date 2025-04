A Feira da Plantación de San Sadurniño bate récord de postos inscritos

O evento reunirá 72 postos e ofrece unha ampla programación de actividades para todas as idades, enfocándose no sector primario e na dinamización local

A 28ª Feira da Plantación de San Sadurniño celebrarase este domingo nos sendeiros do arboreto da Cortiña, á beira do río Xubia. O evento, plenamente consolidado no calendario comarcal, volve superar o seu récord de participación cun total de 72 postos, fronte aos 67 do ano pasado.

O Concello fixo público o listado de participantes, que deberán confirmar a súa inscrición mediante o pagamento da cota correspondente. A feira será, un ano máis, un escaparate da primavera na comarca, centrado na flor e planta ornamental, así como en produtos e ferramentas para a horta e o xardín.

Entre os postos destacan 12 viveiros ou puntos de venda de flor, 30 postos agroalimentarios, 20 de artesanía, 4 de maquinaria e 6 pertencentes a colectivos sen ánimo de lucro.

Desde os seus inicios nos anos 90, impulsada pola asociación Bidueiro, a feira converteuse nun punto de encontro comercial de referencia, con especial atención á calidade e diversidade do sector primario. O evento non só ten un carácter comercial, senón que tamén propón unha completa xornada de lecer e actividades culturais.

Para o público infantil están programados dous obradoiros: un de sementes ás 12:30h e outro de tintes naturais ás 17:30h. As persoas adultas tamén terán propostas específicas, como as demostracións de cociña sostible a cargo da chef Naír González, do restaurante mugardés Muelle 43.

No ámbito do desenvolvemento local, tamén se ofrecerán charlas do xeólogo Francisco Canosa sobre as rochas do Xeoparque do Cabo Ortegal. A música virá da man de Vai Rañala Meu, unha entidade con sede en Sedes que promove a cultura no rural.

Outra das atraccións será a arte floral da man de Tania Couce, da Floristería La Feria, que realizará dúas demostracións de montaxe de centros e adornos que se sortearán ás 14:00h e ás 19:30h entre as persoas que fagan compras na feira.

Como agasallo para o público, entregarase unha bolsiña con plantas ornamentais doadas por Vivergal, unha empresa de Santa Mariña do Monte que colabora co evento. O Concello tamén conta co apoio económico da Deputación da Coruña para a organización.

Durante a feira será posible xantar na carpa instalada no recinto, aínda que desde o Concello tamén se anima a visitar os restaurantes da zona. Recoméndase facer reserva previa.

En canto á loxística, habilitaranse dúas zonas de estacionamento próximas: unha na área de autocaravanas e outra nas inmediacións da ponte sobre o río. A circulación será en sentido único: accederase pola contorna do Centro de Día e sairáse por Cornide. Estará prohibido aparcar nos laterais dese tramo.

Os 72 expositores deberán confirmar a súa participación antes do venres mediante transferencia á conta bancaria facilitada ou pagando con tarxeta na Casa do Concello. Será obrigatorio presentar o xustificante para acceder ao recinto.

Desde a área de Desenvolvemento Local solicítase puntualidade na montaxe dos postos, lembrando que despois das 10:15h non se permitirá o acceso de vehículos. Os espazos de venda permanecerán abertos ata, polo menos, as 19:30h.