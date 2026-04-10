A Feira Apícola Rías Baixas celébrase o próximo sábado 18 de abril

A celebración da XXXVIII Feira Apícola Rías Baixas terá lugar no Porriño o próximo 18 de abril. Trátase dun evento de gran relevancia que inclúe as Xornadas Técnicas Internacionais, alén da Feira do Mel e Mercado, con actividades como catas, showcookings e talleres.
Na xornada anterior, o 17 de abril, xa se abrirá a cita con actividades para os nenos, permitíndolles coñecer o mundo da apicultura e os beneficios que achegan as abellas. Ademais, tamén se iniciará o roteiro de tapas polos distintos locais do municipio.
