A feira Alimentaria premia as propostas máis disruptivas en alimentación e bebidas

Snacks de bagazo cervexeiro, chips de clara de ovo, brócoli xerminado ou pintura de gamba figuran entre os gañadores dos Premios Innoval 2026. Estes galardóns, outorgados no marco de Alimentaria + Hostelco, recoñecen os lanzamentos máis avanzados da industria, referencias que poñen o foco na reformulación do sabor, a conveniencia, a saúde e un enfoque máis sostible en alimentación e bebidas.
A edición 2026 de Alimentaria+Hostelco arrincou este luns, no recinto Gran Via de Fira de Barcelona, reunindo a preto de 3.300 empresas da industria alimentaria, o foodservice e o equipamento hostaleiro. Na cita tiveron lugar os Premios Innoval que premiaron na categoría de Bebidas, a Maison Perrier Elegantes, de Nestlé Waters, unha liña de mocktails sen alcol elaborados con auga con gas, zumes e extractos botánicos. En Lácteos e derivados, Yosoy, de Liquats Vegetals, foi premiada pola súa nova familia barista e as súas versións Matcha Avea, Avea 0 %, Pistacho Avea e Chai Avea, sen azucres engadidos, aditivos nin glute.
En Cárnicos e derivados, Torre de Núñez foi recoñecida pola súa Gama Lixeiro, composta por chourizo curado e criollo con 30 % menos de graxa, alto contido proteico e elaboración sen aditivos, glute nin lactosa. En Xeados e Conxelados, o premio foi para Pizza Snacks de Fripozo, con pequenos bocados inspirados en receitas de pizzería e Churro Bites, mini churros conxelados recheos de Nocilla, de Maheso.
Carretilla, coas súas gratinados refrixerados sen conservantes e presentados en bandexas de madeira 100 % biodegradables, foi distinguida na categoría de Produtos frescos e refrixerados non lácteos. O premio á Proteína alternativa recaeu en Ouegg, de Patacas Fritas Torres, os primeiros chips elaborados unicamente con clara de ovo deshidratada mediante tecnoloxía que conserva o seu valor nutricional. Pintura de Gamba by Caviaroli foi premiada pola súa emulsión de gamba vermella do Mediterráneo que actúa como salsa, aderezo e elemento decorativo con intenso sabor mariño.
Xerminado de Brócoli 4.0, de Germinats Tugas, foi destacada pola súa innovación en saúde como superalimento funcional con sulforafano estabilizado e 50 veces máis concentrado que o brócoli maduro. E pola súa innovación en sustentabilidade, os Bagazitos, de Impact Foods por transformar o bagazo cervexeiro nun snack rico en fibra e proteína. Todo un exemplo de economía circular.
Pola súa banda, o premio ao pracer levouno Lingote de Mar, de Eurocaviar pola súa capacidade de reinterpretar a hueva tradicional cunha preparación de mújol envolto en alga nori e confeitado en aceite de oliva. Finalmente, as patacas bañadas en chocolate Xocoxips, de AlfonsoTorres recibiron o galardón na categoría de Dulcería innovadora e de conveniencia.
Os gañadores foron seleccionados entre os máis de 300 produtos expostos na mostra Innoval, a área de Alimentaria Hub que concentra a innovación máis avanzada do sector e que, un ano máis, reforza o papel de Alimentaria+Hostelco como plataforma de tendencias e panca para novos lanzamentos internacionais.