A feira Abanca Cimag-GandAgro 2025 reúne dende mañá ao sector con máis de 500 expositores e un completo programa

A V Feira Profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandería, Abanca Cimag-GandAgro 2025, abrirá as súas portas desde mañá ata o sábado na Feira Internacional de Galicia ABANCA, en Silleda (Pontevedra) coa presenza de 508 firmas expositoras, das cales 174 son expositores directos e 334 son marcas representadas.

As firmas expositoras, de 26 países, supoñen un 20% máis que na pasada edición, celebrada en 2023. En canto aos expositores directos, que proceden de España, Italia, Portugal, Países Baixos e Austria, suman un 3,5% máis que na anterior convocatoria e ocuparán unha superficie neta de 11.648 metros cadrados. Esta repártese entre os dous pavillóns principais do recinto, unha gran carpa anexa ao pavillón 2 que albergará as ganderías de vacún frisón e, tamén nesta edición, en boa parte do paseo central, supoñendo unha superficie bruta próxima aos 26.000 metros cadrados.

Esta quinta edición da feira mostrará as últimas novidades, entre outros ámbitos, en sanidade e hixiene animal, nutrición, fertilizantes e sementes, xenética, animal vivo, sistemas de muxido, equipos para explotacións gandeiras e maquinaria entre a que destacará a destinada ao cultivo de forraxe e á preparación de chan para cultivo de viñedo e pataca, ademais de compoñentes e accesorios. Unha mostra que volverá converter ao certame nunha cita referente en innovación agropecuaria.

Aínda que a feira abre as súas portas mañá xoves, o acto oficial de inauguración terá lugar o venres ás 12.30 horas, presidido pola conselleira do Medio Rural da Xunta de Galicia, María José Gómez.

Conferencias, concursos e demostracións

Respecto ás actividades do certame, contará con multitude de propostas de gran interese para agricultores, gandeiros e outros profesionais do sector, as cales converten esta feira nun foro para a análise e o intercambio de coñecementos.

As conferencias terán un papel destacado pola súa diversidade, actualidade e interese. Así, acollerá o XXVII Monográfico de Gando Porcino, as Xornadas de Cunicultura e unha xornada técnica para responsables de calidade de fábricas de pensos.

A distribución sostible de xurro será outro dos temas das xornadas da feira, xunto coa optimización de datos en granxas de vacún de leite e os proxectos Sat4carbón, de monitoreo de carbono en sistemas silvopastorais por teledetección, e Biotrace, o cal, baseado en biotecnoloxía avanzada, busca salvagardar as razas autóctonas porcinas minoritarias. Sumaranse o reaproveitamento de subprodutos agrogandeiros para o impulso da economía circular, innovación no sector agrícola para mitigar os efectos do cambio climático, estratexias innovadoras nos sectores vitivinícola e forestal e impulso da sustentabilidade no sector lácteo. Ademais, a Consellería do Medio Rural realizará unha xornada informativa e formativa para a incorporación de mozos e novos agricultores ao rural e outra centrada en sanidade animal.

Os concursos tamén contarán con gran importancia na feira. Organizados pola Fundación Semana Verde de Galicia e a Federación Frisoa Galega (Fefriga) co apoio da Consellería do Medio Rural, desenvolveranse os morfolóxicos XXXVII Open Internacional e XXXIII Autonómico da Raza Frisoa, coa participación de 159 exemplares de Galicia, Cantabria, Asturias, Cataluña e Portugal; o XX Concurso Internacional de Preparadores de Gando e XLII Concurso de Xóvenes Manexadores. Así mesmo, levaranse a cabo dous concursos que premiarán innovacións tecnolóxicas que redunden na mellora do rural e na optimización das súas explotacións e recursos, o Abanca GandAgro Innova e o Máquinas Destacadas Cimag, aos cales concorren 35 interesantes innovacións presentadas por 26 empresas.

Ademais, haberá diversas presentacións, como a do primeiro cebo pulverizable listo para usar que permite un control rápido e efectivo de moscas e demostracións, como as de aplicacións aéreas con drons sobre cultivos. Así mesmo, a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) levará a cabo “Experiencias de Calidade”, sesións gastronómicas con produtos galegos con indicativo de calidade e produtos de artesanía alimentaria de Galicia, dirixidas polo chef Marcos Arufe en colaboración con persoal dos consellos reguladores implicados.

Serán un centenar de expertos de distintos ámbitos dos sectores da maquinaria, a agricultura e a gandería os que conduzan ou participen na realización das actividades.