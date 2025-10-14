Fademur Galicia insta ás administracións a redobrar esforzos para rematar coas desigualdades de xénero no rural

Fademur Galicia insta ás administracións e entidades sociais a redobrar esforzos para rematar coas fendas que seguen a afectar ás mulleres rurais galegas. Neste 15 de outubro, Día Internacional das Mulleres Rurais, a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia lembra o traballo pendente en materia de igualdade.
Mostran algúns datos como que no rural e no sector produtor galego, elas son 51,9 % da poboación e o 53,7 % das persoas perceptoras da PAC en Galicia. Aínda así, as mulleres cobran de media un 36,7 % menos que os homes, ou o que é o mesmo: 2.224 euros menos ao ano do que ingresan eles.
Ademais, a fenda laboral que padecen as mulleres rurais galegas déixase ver tamén no que ten que ver co traballo por conta allea no sector primario, que se traduce en salarios un 19,4 % inferiores para elas.
Outro dato é que máis da metade das titulares de explotacións agrogandeiras teñen máis de 65 anos (o 52,5 %), e unha d cada tres perceptoras da PAC en Galicia xa superou esa idade. Unha realidade preocupante que ten moito que ver coa situación de avellentamento que afecta ao rural galego.
Consideran que faltan pediatras, escolas infantís, pero tamén centros de día e, en xeral, ferramentas que faciliten a conciliación
Dende Fademur destacan que ocontexto que a día de hoxe o rural galego ofrece ás mulleres fai que as máis novas sexan as primeiras en marchar. Os datos do período 2021-2014 falan dun movemento anual de 77.600 persoas de zonas pouco poboadas cara a áreas máis urbanas. E, mentres que no rural a proporción xeral é de 207 maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20, a descompensación agrávase máis aínda no caso das mulleres, chegando ata as 435 por cada 100.
As claves
As carencias en materia de servizos e ferramentas para a conciliación que ofrece o medio rural, para esta entidade son, sen dúbida, os eixos desta dinámica poboacional. “Faltan pediatras, escolas infantís, pero tamén centros de día e, en xeral, ferramentas que faciliten a conciliación”, indican. Ademais, as mulleres seguen a ser as que, de xeito máis que maioritario, asumen as tarefas dos coidados de fillos e familiares dependentes. Fano no 73% dos casos.
Por todo isto, Fademur fai un chamamento para que empresas, cooperativas, entidades sociais e institucións públicas poñan en marcha mecanismos que se traduzan en avances reais en materia de igualdade. As mulleres non teñen conquistado aínda as esferas de poder e toma de decisións, xa que os datos revelan unha representación ínfima no que ten que ver coa presenza delas en cargos públicos e postos de dirección.
Así, a pesar de que o 47 % das persoas socias de cooperativas son mulleres, ostentan tan só o 4,8 % das presidencias das mesmas. No caso dos Grupos de Desenvolvemento Rural, só o 16,7 % contan con direccións femininas. Realidade que se repite no caso da xestión do monte, con máis de 3.000 Comunidades de Montes Veciñais en Man Común espalladas pola xeografía galega cuxas asembleas copan un 75 % de homes.