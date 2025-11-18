Inicio / Carne / Fabricantes galegos de penso advirten do risco de desabastecemento de soia pola Lei de Deforestación da UE



Fabricantes galegos de penso advirten do risco de desabastecemento de soia pola Lei de Deforestación da UE

Agafac alerta de que a Comisión Europea só permitirá importar o 30% da soia necesaria se entra en vigor a lei de deforestación no 2026. O impacto económico sería de 1.300 millóns en Europa, 240 millóns en España, e 30 millóns en Galicia

A Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (Agafac) advirte de que a actual redacción da Lei de Deforestación da Unión Europea “pon en risco a subministración de soia para a alimentación animal en Europa”. En concreto, aseguran que “se a norma entra en vigor tal como está prevista o 1 de xaneiro de 2026, só podería importarse o 30% do volume necesario, o que xeraría un encarecemento medio de 40 euros por tonelada”.

“É algo impensable”, asegura José Luis Rey, presidente de Agafac. “Europa consome entre 30 e 34 millóns de toneladas de soia ao ano, España outras seis e Galicia 600.000 toneladas. Sen abastecemento suficiente, o impacto económico será enorme e non poderemos garantir unha alimentación adecuada para os animais”, explica.

Segundo os cálculos da asociación, o impacto económico ascendería a 1.300 millóns de euros na UE, 240 millóns en España e 30 millóns en Galicia, cifras que poderían incrementarse se tamén soben os prezos doutras proteínas alternativas como a colza ou o chícharo.

“A norma esixe trámites imposibles para os produtores”

A lei obriga aos produtores de soia a demostrar que o seu cultivo procede de terras non deforestadas despois do 30 de decembro de 2020; a xeolocalizar as súas parcelas; a enviar imaxes destas; a segregar a soia certificada do resto, a demostrar que non utilizan man de obra infantil, e estar ao día coa Facenda do seu país.

“Estamos a favor de protexer os bosques, pero a norma non é realista”, sinala Rey. “O problema non é o obxectivo, senón a imposibilidade práctica de certificar todo isto en Brasil ou Arxentina. Moitos produtores non quererán acollerse, porque non hai incentivos e si sancións: os importadores europeos poderían perder o 4% da súa facturación se algo falla. O comercio podería paralizarse.”

Galicia é unha das comunidades máis dependentes do mercado internacional de soia. Produce 3,3 millóns de toneladas de pensos compostos ao ano, é a quinta comunidade de España e líder nacional en pensos para vacún de leite, cun 45% de toda a produción española.

“O impacto sería directo en granxas, cooperativas e fabricantes. Non queremos traer soia a calquera prezo: queremos cumprir, pero cunha lei viable. Pedimos unha revisión que garanta o equilibrio entre sustentabilidade e subministración”, engade Rey.

Un fito europeo na Coruña: a nova sede de Agafac

Mentres persisten as incertezas lexislativas, Agafac avanza na construción da súa nova sede no Porto Exterior da Coruña, un proxecto pioneiro que reforzará a seguridade alimentaria na entrada de materias primas en Europa.

As obras finalizarán a mediados de 2026 e supoñerán “un gran investimento”, segundo sinala Rey. O centro incluirá un laboratorio dotado con tecnoloxía avanzada para detectar micotoxinas, insecticidas e contaminantes en tempo real. “Será un fito europeo. Todo o que entre polo porto será analizado e calquera materia prima que non cumpra a normativa será rexeitada. É o primeiro gran paso para blindar a cadea de seguridade alimentaria.”

A xeopolítica presiona ao sector

Rey explica que, tras a pandemia e a guerra de Ucraína, “os prezos empezaban a estabilizarse”, pero as tensións comerciais entre Estados Unidos e China e os aranceis estadounidenses volveron xerar incerteza.

“A soia chegou a duplicar o seu prezo e o millo subiu un 60%. Somos un sector altamente dependente do mercado global: calquera movemento xeopolítico aféctanos de forma inmediata”, lembra.

Por iso, Agafac insiste en que a lei europea de deforestación debe aplicarse “con sentido común, atrasándose e adaptándose á realidade do mercado para evitar un desabastecemento que poñería en risco a miles de explotacións e á industria de alimentación animal”.

