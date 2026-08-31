“A fábrica de Delagro fixo o mellor mes da súa historia nun dos anos máis complicados que se lembran”

Hai anos que poñen a proba ás empresas. E logo hai anos como leste. As tensións xeopolíticas volveron a tensionar ao máximo a cadea de valor dos fertilizantes, como xa ocorreu en 2022 coa guerra de Ucraína. A iso sumouse unha climatoloxía especialmente complicada, con choivas persistentes que comprimiron a campaña nunha fiestra de tempo mínima. Nese escenario, a fábrica de Delagro nas Pontes non só respondeu: bateu todas as súas marcas.
«Grazas a unha excelente labor de compras puidemos garantir a subministración aos nosos socios e clientes nun momento no que o mercado estaba realmente tensionado», explica José Manuel Díaz, Responsable do Produción e Desenvolvemento Vexetal de Delagro. «Ese é o noso compromiso e a nosa razón de ser: que ao gandeiro e ao agricultor nunca lles falte o produto que necesitan, cando o necesitan».
Fórmulas a medida con tempo de resposta garantido
A planta das Pontes é moito máis que unha fábrica de fertilizantes. É un centro de produción flexible no que se elaboran fórmulas a medida cun tempo máximo de resposta desde a entrada do pedido, e no que se envasan produtos para dez marcas diferentes: marcas propias de Delagro, marcas doutros fabricantes que confían nas súas instalacións e maquilas para distribuidores.
Récord histórico de produción mensual en abril.
Todo iso baixo un proceso completamente automatizado que garante que cada mestura saia perfecta, incluídas as máis esixentes: aquelas que incorporan microorganismos. «Traballar con mesturas aditivadas con microorganismos require un nivel de precisión e control que moi poucas plantas poden ofrecer», sinala Díaz. «O noso sistema de envasado é punteiro a nivel tecnolóxico, e seguirá mellorando nos próximos anos para adaptarse ás novas normativas, que implicarán o uso de abonos cada vez máis sostibles».
Unha campaña comprimida… e unha marca histórica
As choivas desta campaña obrigaron a concentrar o traballo de todo un ano en apenas unhas semanas: máis do 80% da produción anual concentrouse entre marzo e abril, o que levou á fábrica para traballar a dúas quendas, seis días á semana.
E non é un traballo calquera. A complexidade do proceso de envasado permite realizar entre 14 e 16 referencias distintas nun só día. Cada cambio de referencia implica limpar coidadosamente as máquinas para evitar contaminacións, recalibrarlas e realizar o correspondente cambio de sacos. Precisión industrial en estado puro.
Máis de 1000 camiones cargados en pouco máis de dous meses, cunha marca de carga de 40 camiones nun só día.
«Para dar saída a ese volume de produto, a loxística ten que operar de forma impecable, como un reloxo suízo que non admite fallos», afirma o responsable. «Cada minuto conta, e o noso equipo sábeo».
O verdadeiro motor: as persoas
Detrás de cada tonelada producida e de cada camión cargado hai algo que ningunha máquina pode substituír. «Nada disto sería posible sen a coordinación de todo un equipo: os operarios de fábrica, que son a clave deste proceso, o persoal administrativo, a loxística e o departamento de compras», subliña Jose Manuel Díaz. «A tecnoloxía é fundamental, pero o que marca a diferenza son as persoas. Elas son as que converten un ano complicadísimo no mellor ano da historia desta fábrica».
Tempo medio de carga de 50 minutos desde que o camión entra nas instalacións ata que sae.
Ese é, en definitiva, o selo da fábrica das Pontes: tecnoloxía punteira, procesos impecables e un equipo humano comprometido. A combinación que explica por que Delagro é, campaña tras campaña, a empresa de referencia do sector.