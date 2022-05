As exportacións de lácteos medraron un 4% en volume e un 11% en valor no 2021

O sector lácteo nacional segue avanzando no seu proceso de internacionalización, con destacados repuntes no valor alcanzado. En 2021, as vendas fóra das nosas fronteiras sumaron 572.356 toneladas, un 4,27% máis que o ano anterior, por valor de 1.271 millóns de euros (+10,99%). Mentres, as importacións diminuíron lixeiramente en volume (-0,19%), segundo os datos da Axencia Española de Administración Tributaria, analizados nun informe pola Organización Interprofesional Láctea (Inlac).

“O sector ten un enorme potencial no exterior para seguir gañando posicións na venda de produtos lácteos nas súas diferentes e múltiples categorías, como leite, manteiga, nata e, de forma crecente, queixos. Ano a ano, os resultados fóra das nosas fronteiras melloran froito dunha aposta decidida pola internacionalización”, resalta o presidente de InLac, Ignacio Elola. “Tanto a Unión Europa como terceiros países, especialmente EE.UU. e Reino Unido, están a dar moitas alegrías aos nosos produtores e exportadores. Os lácteos españois cada día están máis presentes nos mercados internacionais, aínda que aínda queda moito camiño por percorrer”, matiza o presidente de InLac.

Os queixos, produto estrela

Os queixos teñen un gran peso e relevancia no conxunto do comercio exterior sectorial, sendo un dos produtos “estrela” no exterior. Así, as exportacións ascenderon a 112.754 toneladas en 2021, o que supón un 5,42% máis que en 2020. Economicamente, a venda internacional de queixos supuxo 561,50 millóns de euros, un 10,61% máis respecto ao ano anterior.

En liñas xerais, mantense a mesma estrutura de mercados de orixe e destino do comercio exterior do sector queixeiro español. A maior parte dos intercambios comerciais sectoriais teñen lugar na contorna intracomunitaria. Así, boa parte das vendas fanse con mercados próximos como Francia, Portugal, Países Baixos, Alemaña, Italia, Dinamarca e Bélxica.

Desde os servizos técnicos e de análises de InLac destacan, especialmente, a importancia das exportacións de queixos aos Estados Unidos, xa que no ano 2021 acapararon o 15,06% en valor e o 7,59% en volume sobre o total das expedicións fóra das nosas fronteiras. Estas cifras levaron a que EE.UU. se convertese no segundo mercado exterior do sector en valor e o cuarto en volume para os queixos. Igualmente, subliñan a evolución de Reino Unido que, a pesar da súa saída da Unión Europea, posiciónase como sexto mercado para as exportacións de queixos españois tanto en volume como en valor.

Mercados dos produtos lácteos españois

“Cada vez temos os mercados máis diversificados e non só exportamos a países veciños, senón que tamén a terceiros países”, sinalan dende a Inlac. Así pois, España exporta leite de vaca, sexa en envases ou a granel, a países como Libia, República Dominicana, Italia ou Portugal. O leite condensado comercialízase en Arabia Saudita, Francia ou Australia e a nata en Francia ou China. O leite en po español ten entre outros destinos ós Países Baixos, Francia, Portugal ou Alemaña, mentres que o leite evaporado ou concentrado remata en Francia ou República Dominicana. En canto ó iogur expórtase a Portugal e o leite fermentado a Italia, Portugal ou Francia. No caso da manteiga, os principais países de exportación son Francia, Italia, Portugal ou Países Baixos.

En definitiva, dende a Inlac aseguran que, á vista do comportamento do comercio exterior do sector lácteo español, se mantén a tendencia de crecemento anual das exportacións que se ven observando nos últimos anos. Ademais, as importacións sectoriais tamén aumentaron en 2021 se se comparan co ano anterior, o que supón unha lixeira diminución do saldo comercial negativo do sector.