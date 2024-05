Exponse a consulta pública a nova norma que regulará a calidade do mel en España

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación abriu ata o 11 de xuño, o procedemento de consulta pública do proxecto de real decreto que modifica a norma de calidade do mel.

A tramitación deste real decreto está motivada pola modificación da directiva europea sobre o mel que impulsou España durante a súa Presidencia de turno do Consello da Unión Europea, no segundo semestre de 2023, para incorporar melloras en canto ao etiquetado de orixe.

A futura norma establece a obrigación de indicar na etiqueta o porcentaxe que representa cada un dos países de orixe do mel no caso das mesturas. Con esta modificación na lexislación nacional, preténdese protexer e aumentar a competitividade dos meles de orixe español e reforzar o mercado nacional, dotándoo de maior transparencia e información, e posicionar os produtos fronte ás meles importadas.

España foi pioneira na Unión Europea na clarificación do etiquetado de orixe do mel, ao establecer, desde 2020, a indicación obrigatoria no etiquetado da lista dos países de orixe onde o mel e as súas mesturas foron recollidas.

Aínda que a modificación da directiva europea aínda está en fase de publicación, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación considera prioritario aplicar estes cambios en España o antes posible, demostrando así o seu compromiso co sector apícola nacional.

O procedemento de consulta pública está dispoñible neste ligazón.