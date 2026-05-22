Expertos en nutrición e saúde poñen en valor o consumo de lácteos

A Organización Interprofesional Láctea (InLac) e a Fundación Española da Nutrición (FEN) presentaron, nun foro informativo con Efe Saúde, o ‘Libro Branco dos Lácteos’, que representa un fito significativo no ámbito da nutrición e a divulgación científica, ao ofrecer un compendio exhaustivo e actualizado sobre os lácteos e o seu papel fundamental na alimentación e a saúde.
A obra, coordinada por Rosaura Leis Trabazo, presidenta de FEN e catedrática de Pediatría da Universidade de Santiago, consta de sete módulos, trinta e cinco capítulos e a colaboración de máis de cincuenta expertos de recoñecido prestixio no mundo científico-académico.
A publicación, que ordena o coñecemento científico dispoñible de máis alto nivel de evidencia sobre leite e derivados, conclúe que o consumo de lácteos, no marco dunha dieta variada e de estilos de vida saudable, asóciase a beneficios en saúde metabólica, muscular e ósea.
Para Rosaura Leis, os lácteos non se deberían eliminar da dieta, excepto en persoas con necesidades especiais, nese caso precisarían dun adecuado consello nutricional. A media de consumo recomendada para este tipo de alimentos é de tres racións ao día, mentres que un maior consumo debería corresponder a grupos de persoas con maiores necesidades, como son adolescentes, embarazadas, mulleres durante a lactación, persoas de idade avanzada ou deportistas.
No caso dos nenos en idade preescolar e escolar, recoméndanse dúas ou tres racións á semana, que se elevan a tres ou catro na adolescencia, especificou. Nos adultos, é de destacar, que o cumprimento de consumo de lácteos axuda a cubrir a achega recomendada de calcio, de potasio, co seu importante papel no control da tensión arterial, de vitamina A, que preserva as mucosas, a pel e a visión, e de proteínas, que favorece o aumento e conservación da masa muscular, un beneficio que destacan como importante tamén en persoas anciás, segundo engade a doutora Leis.
Así mesmo, a doutora Leis remarcou o especial interese que tería aumentar o consumo de lácteos para que a poboación teña un bo acceso a unha fonte tan importante de nutrientes como magnesio e vitamina B2.
Pola súa banda, o presidente de InLac, Javier Roza, destacou a transcendencia desta publicación porque “se converteu en todo un referente en España para poñer en valor, non só a importancia do sector lácteo para a economía e o emprego, senón tamén para a nutrición e o coidado da saúde, no marco dunha dieta variada e equilibrada”. Roza tamén defendeu a compra de produtos lácteos de orixe nacional pola súa profunda contribución á sustentabilidade social, económica e medioambiental no medio rural.