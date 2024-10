Expertos de Italia e Francia daranse cita o 9 de novembro en Chantada nun simposio sobre a vespa velutina

A Asociación Galega de Apicultura presentou este martes no Pazo de San Marcos de Lugo o programa do simposio sobre a velutina que se celebrará o vindeiro 9 de novembro en Chantada, coa colaboración da área de Rural da Vicepresidencia da Deputación. As inscricións para asistir a esta xornada monográfica poden realizarse na web www.simposiovelutina.es.

O encontro, que inclúe unha decena de charlas ao longo da xornada, centrarase nos métodos actuais de control da velutina desde unha perspectiva científica, abordando os métodos de control e a súa efectividade, con achegas de científicos de vangarda na investigación contra este especie invasora a nivel mundial como os italianos Fabricio Zagni e Laura Borttoloti, que exporán o Method-Z e os proxectos que desenvolve o Centro de Ricerca, Agricoltora e Ambiente (CREA) de Boloña, o francés Gilles Fert, referente no mundo da cría de raíñas, que afronta o problema dende a selección xenética ou José Manuel Fernández, ornitólogo e naturista da Universidad de Alcalá de Henares, que abordará a eficacia do falcón abelleira no loita contra a velutina.

Ademais, representantes de AGA exporá o estado actual da vespa velutina en Galicia e o responsable do Centro de Alerta e Control de Pragas e Especies Invasoras de Asturias, Eloy Alvarez, explicará o operativo de control na comunidade veciña.

Punto de encontro das distintas asociacións galegas

O Simposio que se celebrará en Chantada servirá tamén para reunir a todas as asociacións de abelleiros e abelleiras galegas, que levan anos combatendo a velutina. Tralo encontro celebrado o ano pasado, as distintas entidades pactaron un documento de conclusións que foi remitido á Xunta de Galicia xunto coas principais demandas do sector.

Na presentación da edición deste ano, Javier Carreiras Cuadrado, secretario de AGA, explicou que “pretendemos ofrecer unha visión moi ampla do problema, confrontar datos de distintos países e debater acerca das estratexias máis convenientes de cara ao control da praga, abordando o problema de xeito rigoroso e por primeira vez cun claro e marcado compoñente científico, polo que agardamos que supoña un golpe na mesa e un punto disruptivo de cara a comezar a dar solucións reais ao problema”.

A vicepresidenta da entidade, Marita Puga, subliñou que “pese a que este ano está a ser máis tranquilo en moitas zonas de Galicia, noutras o problema persiste, polo que temos razóns para pensar que os vindeiros anos non serán tan favorables. Vimos de anos moi difíciles para a apicultura e temos que prepararnos para dar resposta a un problema que, como non consigamos controlar, pode levarse por diante o futuro do noso oficio e porá en serio perigo as especies polinizadoras do noso contexto natural, cos prexuízos consecuenes nas producións apícolas e agrícolas”.

O vicepresidente da Deputación de Lugo, Efrén Castro, encadrou “o apoio a este simposio no traballo que área de Rural ven desenvolvendo, da man da propia AGA e de outras entidades, para incidir na formación e na prevención para tratar de controlar a expansión desta especie invasora, que pesa como unha lousa sobre a apicultura e que afecta tamén a producíons agrícolas e, en xeral, ao equilibrio do noso ecosistema”, dixo.