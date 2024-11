Experiencias de granxas leiteras galegas con distintos sistemas de muxido

O tamaño da explotación é un dos aspectos que condiciona a escolla dun sistema de muxido ou outro. No caso das granxas grandes, son distintas as posibilidades e tamén os pros e contras de cada sistema.

Nas últimas Xornadas Técnicas de Vacún de Leite tres ganderías XL galegas explicaron con que moxen, por que o escolleron e que man de obra precisan. Todas coinciden en que a falta de traballadores é un problema grave e que a ausencia de persoal cualificado aboca moitas veces a buscar a automatización das tarefas.

A falta de traballadores aboca moitas veces ás explotacións a buscar a automatización das tarefas de muxido

Contamos a continuación a experiencia de Gandería Sar SL, de Touro, que conta cunha sala de muxido paralela de 32 puntos; Granxa A Esperanza, de San Sadurniño, que dispón dunha sala rotativa de 40 puntos; e Gandería Pastora SC, de Muxía, a primeira en instalar en Galicia un sistema de batch milking robotizado.

Manuel Sandá (Gandería Sar SL) “A sala traballa 15 horas ao día e muximos de media 160 vacas por hora” Gandería Sar SL, ubicada na parroquia de Bama (Touro) nace da fusión de 4 granxas familiares que deciden asociarse para por en marcha un proxecto gandeiro cun enfoque máis empresarial e con relevo xeracional asegurado. Hoxe a explotación está composta por 5 socios e moxen 655 vacas, cunha media de produción de 44,3 litros diarios cun 3,35% de graxa e un 3,43% de proteína. A previsión é rematar este ano 2024 superando por primeira vez os 10 millóns de litros de leite entregados. “En catro anos pasamos de muxir 350 vacas a 650”, explicou Manuel Sandá, un dos socios, nas xornadas de Seragro. Fai dous anos incorporaron cepillos para a preparación das vacas na sala de muxido Gandería Sar conta cun sistema de muxido traseiro en sala paralela de 2×16 puntos logo da última ampliación en 8 puntos acometida no ano 2019. Fai dous anos incorporaron tamén cepillos que axudan aos traballadores na preparación das vacas antes da colocación das pezoneiras, para incrementar con iso o rendemento da sala e a comodidade dos muxidores, e melloraron o sistema de ventilación e climatización da sala de espera mediante aspersores e ventiladores para mellorar o confort térmico das vacas. Neste momento a granxa atópase ao 100% da súa capacidade, cunha nave para 640 animais construída no ano 2017 na que están as vacas en produción, divididas en 4 lotes. “Debido á falta de sitio, só recriamos o necesario para manter a cabana nos niveis actuais, poñendo seme sexado ás xovencas a partir dos 13 meses e utilizando unha alta porcentaxe de cruce industrial nas vacas e deixando de inseminar animais tralo quinto parto”, detalla. A granxa atópase ao 100% da súa capacidade, muxindo 655 vacas A explotación moxe tres veces ao día desde a primavera de 2017. O paso de 2 a 3 muxiduras permitiulle incrementar a súa produción en 4 litros por vaca e día. Moxen sempre 3 persoas en cada turno, 2 na sala e outra traendo vacas e facendo outros traballos entre lote e lote. “O maior custo no noso caso é a man de obra necesaria”, admite Manuel. A gandería conta en total con 13 empregados e a sala, entre muxidos e lavados, supera as 15 horas de traballo ao día. O gasto en man de obra supón 1,84 céntimos por litro de leite, mentres que o dos mantementos e reparacións é de 0,22 céntimos por litro e o dos consumibles empregados na sala de muxido de 0,17 céntimos por litro. O custo de mantemento da sala é moi baixo, apenas supera os 2€ por tonelada de leite Dispoñen dun empurrador na sala de espera para achegar as vacas e acadan medias de 160 animais muxidos por hora (140 no muxido de pola mañá, 160 no de mediodía e 180 no da noite). “A media de tempo de muxido por vaca é de 5 minutos e 21 segundos, pero máis da metade dese tempo a vaca está agardando a que a pezoneira lle sexa colocada”, admite Manuel. Por iso, fai dous anos incorporaron un cepillo prediping que axilliza o traballo e o fai máis uniforme en todos os animais. A rutina de muxido realízase de 8 en 8 vacas e en cada cambio de lote os muxidores mudan a súa posición. Cando están as primeiras 4 vacas colocadas comézase coa rutina: quitar chorros, cepillo prediping, colocación de pezoneiras, retirada e selador. “Todas as vacas recén paridas ou as tratadas están nun lote aparte que se moxe de último. Este leite vai para un tanque diferenciado e nunca se fan os tratamentos na sala para evitar erros”, explica. Gandería Sar valora o servizo prestado pola súa sala de muxido tras 12 anos de funcionamento. “Permitiunos pasar de muxir 259 vacas no ano 2012 a 655 agora mesmo sen investimento nin obras e o custo de mantemento é moi baixo, de pouco máis de 2 euros a tonelada de leite muxido”, explica Manuel. Estamos contentos co noso sistema de muxido actual pero o mundo avanza e hai que evolucionar Tamén destaca o feito de que “unha sala non condiciona a alimentación e para nós iso é importante”, di. A base da ración das vacas en produción é o millo (dos 26,9 kg de materia seca que consomen, máis da metade, 14,5 kg, proveñen do millo). O aumento no número de animais da granxa foi da man do crecemento en terras e hoxe das 358 hectáreas totais que manexa esta explotación, 204 están adicadas a silo de millo e 123 a gran húmido. En canto ao futuro, Manuel admite que “a sala actual non é eterna e temos que tomar decisión, porque o noso obxectivo é muxir tamén máis vacas e temos que darlle unha solución á problemática que hai para atopar man de obra”, di. “Estamos contentos co noso sistema de muxido actual pero o mundo avanza e hai que evolucionar”, conclúe.

Rubén Gómez (Granxa A Esperanza) “Queriamos que o tempo de muxir fose o menor posible” A Cooperativa Agraria Provincial da Coruña (CAP) puxo en marcha no ano 2016 en San Sadurniño o proxecto de Granxa A Esperanza logo de mercar unhas instalacións de máis de 40 anos que contaban con 200 animais e 15 hectáreas de terreo propio. O 11 de novembro de 2019, logo da construción dunhas novas instalacións, estréase a nova sala rotativa de 40 puntos, onde na actualidade se moxen 390 vacas de raza jersey, dado o enfoque do proxecto cara á produción de sólidos, con medias de 27 litros por vaca e día cun 5,78% de graxa e un 4,26% de proteína. Do prezo final obtido por litro de leite, o 30% correspóndese coas primas cobradas por graxa e proteína. O proxecto está enfocado cara á produción de sólidos, con vacas de raza jersey A ración das vacas de leite está composta por 29 quilos de silo de millo, 8 de bagazo de cervexa, 4,5 de colza, 1 de veza deshidratada e 5,5 dun núcleo de concentrado e as de vacas secas e xovencas levan palla, colza, silo de millo e concentrado. A sala rotativa ten unha vantaxe para a ergonomía do traballo, xa que a vaca vai a onde está o empregado A escolla do sistema de muxido en sala rotativa buscaba unha maior comodidade do persoal (a vaca vai á persoa que está muxindo) e tamén dos animais, xa que contan con prazas individuais para cada un e as interaccións entre eles son menores ca nunha sala paralela, explica Rubén Gómez, integrante do equipo técnico de CAP Coruña. Granxa A Esperanza conta con 9 persoas no seu cadro de persoal, que se organizan en dúas quendas en xornada continua de 4 persoas. Os empregados da explotación son “multitarefa”, é dicir, realizan outras funcións ademáis de muxir (alimentación, adondicionado das camas, coidado da recría, etc), polo que, explica Rubén, “queriamos que o peso do muxido fose o menor posible”. Neste momento, as horas de muxido representan o 32% do tempo da xornada laboral dos traballadores. As horas de muxido representan o 32% do tempo da xornada laboral dos traballadores En cada muxido, tres persoas operan na sala, onde teñen as función distribuídas do seguinte xeito: unha persoa prepara vacas, outra pon as pezoneiras e a terceira sela e revisa. Logran medias de 175 vacas/hora muxidas ao eliminar os tempos de espera na carga e descarga de animais. De cara ao futuro, Granxa A Esperanza ten a intención de aumentar a capacidade das instalacións en 200 prazas máis ampliando as naves actuais co fin de mellorar os puntos débiles no manexo diario, logrando maior benestar do gando e mellorando a eficiencia nos tempos de traballo dos empregados.