Experiencias de ecoturismo e consumo ecolóxico a debate en BioCultura Coruña 2025

A feira BioCultura A Coruña 2025, que se celebra do 7 ao 9 de marzo en ExpoCoruña, promociona, ademais da alimentación ecolóxica, o ecoturismo, outra forma de entender o viaxar.

Ángeles Parra, directora da feira, destaca que “a alimentación ecolóxica e o ecoturismo retroaliméntanse. O ecoturista vai máis aló do turismo rural e busca enclaves e xentes que traballan realmente na rexeneración de Gaia. E as explotacións agrarias ecolóxicas son un exemplo emblemático”.

Segundo Parra, “ao ecoturista gústalle entrar en contacto con gandeiros e labregos que producen para rexenerar e/ou conservar a saúde dos ecosistemas e dos consumidores”.

Un exemplo é a Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que estará presente en BioCultura con espazo expositor e diferentes actividades. Esta reserva abrangue un total de 116.724 ha repartidas en 17 concellos da provincia da Coruña. O seu principal obxectivo é o desenvolvemento do territorio, das súas empresas e dos seus produtos, mediante marcas de calidade, recuperación de actividades tradicionais, oportunidades de emprego e formación, iniciativas turísticas, conservación dos recursos ambientais e outros proxectos.

Pola súa banda, a Deputación de Lugo (tamén presente no salón) xestiona as Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, co fin de asegurar a protección do valor patrimonial, natural e etnográfico dos devanditos espazos, destacando o apoio que a xestión das Reservas ofrece aos proxectos de desenvolvemento sostible que lidera a propia Deputación Provincial así como os abordados polos Organismos de Participación das Reservas.

A xestión destas reservas deriva dun labor de divulgación e educación ambiental para dar a coñecer os valores ambientais das Reservas da Biosfera, traballando directamente con centros educativos e colectivos diversos (adultos, colectivos con discapacidade ou colectivos en risco de exclusión social), que mostran interese a través da variada oferta que se propón en canto a actividades de divulgación ambiental como visitas, exposicións e obradoiros dirixidos a todos os grupos de idade.

Neste sentido, Ángeles Parra destaca que “a produción ecolóxica en Galicia é moi singular. Ten unhas características moi especiais. Hai produtos, como as algas e os mexillóns, nos que Galicia é líder mundial en produción ‘bio’.

BioCultura Madrid e Barcelona viron como, hai uns anos (xa décadas), as empresas pioneiras galegas en comercialización de algas ecolóxicas sorprendían ao mundo cuns produtos que, ao principio, eran moi rompedores, pero que agora xa foron asimilados mesmo pola alta cociña e os grandes chefs. Que gran noticia!”. E continúa: “O futuro da alimentación está, en gran medida, nos océanos. E Galicia soubo velo e anticiparse. E en lácteos, Galicia tamén é unha referencia absoluta. As vacas galegas son vacas felices e os seus produtos, cárnicos ou lácteos, teñen saúde, sabor e seguridade, as tres eses da alimentación soberana e saudable. Moitos deses produtos comercialízanse e distribúense en circuítos curtos, o que é a panacea da ecoloxía, o peche do verdadeiro círculo da sustentabilidade. O ecoturista é feliz cando participa neste tipo de eco-nomía rexenerativa e circular”.

Déficit de natureza

Viaxar e penetrarse no mundo natural xa non é só algo de “lecer” ou “cultura”. É saúde, tamén. O déficit de natureza provoca moitas enfermidades. Licenciado en Medicina e Cirurxía, licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, máster en Dirección e Xestión Clínica, Salvador Ramos tamén é o director médico do Centro de Talasoterapia Talaso Atlántico en Oia (Pontevedra). Tamén é codirector dos Cursos de Verán da Universidade de Santiago de Compostela. Salvador Ramos participará nas actividades paralelas da feira cun relatorio na Xornada Nutrición, Saúde e Natureza, o sábado 8 de marzo no Ágora.

O experto sinala que “o déficit de natureza maniféstase cun maior risco de padecer enfermidades e dunha mortalidade prematura. Pero iso hai que demostralo e hoxe podemos facelo a través de diferentes estudos que corroboran que a exposición a espazos naturais, tanto verdes como os azuis de ríos, mares e lagos, así como aos espazos naturais construídos nas cidades que habitamos, non só mellora o noso estado de saúde e benestar, senón que diminúe as taxas de morbilidade e mortalidade”. E engade: “Mergullarnos no mundo natural contribúe tamén a reducir o sedentarismo e o sobrepeso, estimula o noso sistema inmunolóxico e mellora a nosa saúde mental”.

ECOGASTRONOMÍA

“O ecoturismo vai moi ligado á ecogastronomía. O ecoturista busca sempre restaurantes, hoteis e espazos nos que saborear os alimentos e as receitas tradicionais de cada lugar, pero sempre procedentes da agricultura e a gandería ecolóxicas”, sinala Ángeles Parra. E tamén asegura: “O ecoturismo e o sector ecolóxico van da man.

Neste sentido, BioCultura A Coruña 2025 vai ter expositores e actividades diversas nas que están moi presentes a ecogastronomía galega e as posibilidades de hostalería e hotelaría que ofrecen as catro provincias galegas. As institucións de Galicia están volcadas en promocionar unha forma diferente de viaxar e de coñecer e BioCultura A Coruña 2025 é un reflexo de todo iso”.

O showcooking ecogastronómico da feira a cargo da Deputación de Coruña coa súa campaña “A provincia que sabe” dará a coñecer receitas e produtos coruñeses con sesións con prestixiosos chefs da provincia, catas, talleres etc.