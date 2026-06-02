Éxito dos viños galegos nos Premios Baco Colleita 2025, con galardón para o enólogo Manuel Castro

A Unión Española de Catadores acaba de dar a coñecer os resultados dos Premios Baco Colleita 2025, un certame referente a nivel español e que nesta edición celebra o seu 40 aniversario e que recoñece aos mellores viños novos do país da colleita 2025. Nesta edición Galicia foi a gran triunfadora, cun amplo recoñecemento aos seus viños novos e aos seus profesionais.
Así, o Gran Baco de Oro Premio Luis Hidalgo recaeu en Paco & Lola 2025, da adega homónima da DO. Rías Baixas, que tamén se levou o premio ao Mellor Viño Albariño Premios Baco Colleita 2025.
O Gran Baco de Oro NUEVAS MARCAS recaeu en Nemiña, un viño da adega Viña Costeira elaborado na DO. Rías Baixas.
O mellor Mellor Viño Godello Premios Baco Colleita 2025 foi para Joaquín Rebolledo Godello, da DO. Valdeorras, mentres que na variedade treixadura o máximo recoñecemento é para “A Telleira parcelas”, de Adegas Campante, na DO. Ribeiro.
Mellor enólogo
Entre todos os recoñecementos recibidos, destaca de xeito especial o nomeamento de Manuel Castro, enólogo de Viña Costeira, como Mellor Enólogo de viños novos de España, un galardón que supón un enorme orgullo para a adega e para todas as persoas que forman parte dela. Este premio recoñece non só unha traxectoria profesional, senón tamén unha forma de entender o viño baseada no respecto polo territorio, o traballo en equipo e a procura constante da calidade.
“Este recoñecemento pertence a todo o equipo que está detrás: a quen coida a viña durante todo o ano, a quen traballo en adega, aos nosos socios e socias, e a todas as persoas que creen neste proxecto colectivo”, sinala Manuel Castro desde Viña Costeira.
Os premios Baco 2025 complétanse cun amplo medalleiro para os viños galegos, tanto de distincións Gran Oro, Oro e Prata, e non só para os amparados polas 5 Denominacións de Orixe vitivinícolas (Valdeorras, Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeiro e Rías Baixas) senón tamén para os viños amparados polas Indicacións Xeográficas Protexidas Ribeiras do Morrazo e Viños dá Terra.