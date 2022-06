Éxito de público nas xornadas de portas abertas da Ruta do Viño de Monterrei

A Ruta do Viño de Monterrei organizou as XI Xornadas de Portas Abertas, que contaron cunha importante participación durante os tres días de actividades. Nesta edición participaron 8 adegas, que ofreceron visitas guiadas as súas instalacións, acompañadas da degustación de viño de Monterrei.

O evento contou tamén coa colaboración de restaurantes locais, que ofreceron un menú especial maridado con viños da D.O. Monterrei

Entre as actividades programadas, figurou tamén a Cata ‘Aromas e sabores. Harmonía de froitas e viños’, un taller organizado para identificar os aromas froiteiros existentes nos viños brancos e tintos de Monterrei.

A cata desenvolveuse no Centro do Viño (Castelo de Monterrei), onde tamén se celebrou unha iniciativa orientada a descubrirlle ós participantes recoñecidos pratos de cociña internacional en combinación con distintas elaboracións da D.O Monterrei. Foi a ‘Harmonía de viños de Monterrei e Cociñas do Mundo’.