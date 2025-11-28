Éxito de asistencia na II Edición de ‘Gandeiros de Leite’, organizada por De Heus

De Heus celebrou con éxito a II Edición de ‘Gandeiros de Leite’ no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, un evento que reuniu a 300 gandeiros da zona do Norte de España co obxectivo de compartir coñecementos, experiencias e coñecer as últimas novidades do sector da man de especialistas da organización.
Ao longo da xornada ofrecéronse distintos relatorios sobre temas de actualidade, como é o uso de robots e as distintas formas de conseguir muxidos máis eficientes e con mellores resultados, así como a aplicación da tecnoloxía NIR no control da alimentación.
Tamén se presentaron as vantaxes que ofrece Dairy Compass, a última ferramenta desenvolvida por De Heus para mellorar a eficiencia e rendibilidade das granxas leiteiras, ademais de mostrar exemplos prácticos e datos que avalan os casos de éxito en ganderías que xa empregan estas tecnoloxías.
Con esta segunda edición, De Heus reafirma o seu compromiso co sector, impulsando iniciativas que fomentan a formación continua e a innovación como piares fundamentais para afrontar os retos presentes e futuros do sector.