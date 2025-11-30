Inicio / Desenvolvemento rural / Éxito da xornada de formación con cans de pastoreo en Boimorto

Éxito da xornada de formación con cans de pastoreo en Boimorto

Ir a los comentarios

cans pastores proecogalO lugar de Arceo, no concello coruñés de Boimorto, acolleu este sábado unha nova edición da Xornada de Formación con Cans de Pastoreo, organizada por ACAPAGAL e PROECOGAL co apoio da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, que reuniu gandeiros e profesionais nunha intensa xornada práctica centrada no bo manexo dos cans pastores.

A pesar da climatoloxía adversa, a participación foi alta e o ambiente de aprendizaxe destacou ao longo do día, con demostracións reais, observación personalizada dos cans dos alumnos, corrección de condutas e asesoramento individualizado.

O veterinario e gandeiro Enrique Gutiérrez, secretario de ACAPAGAL e vocal de PROECOGAL, subliñou o avance da formación en Galiza:

“Despois de anos aprendendo fóra, hoxe é unha satisfacción poder ofrecer en Galicia unha xornada deste nivel. O obxectivo é mostrar ata onde pode chegar un can pastor ben adestrado, aproveitando o seu instinto e respectando a súa sensibilidade”.

A organización agradeceu tamén o apoio de Agility Soft Numbers, responsable dos silbatos entregados aos participantes.

A xornada pechouse cun xantar de confraternidade e cun bloque final de observación e asesoramento que reforzou a utilidade práctica do encontro para o día a día no pastoreo galego.

cans pastores proecogal 2

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información