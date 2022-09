Existe suficiente piñeiro para abastecer unha demanda de madeira en ascenso?

O informe do Centro Pinus pon entiba da mesa a incógnita sobre o abastaecemento do piñeiro á industria forestal

En Portugal, un informe do Centro Pinus conclúe que a industria da madeira de Portugal está serrando moi por riba da capacidade de suministro que teñen os piñeirais portugueses. En concreto, o informe sinala que o déficit estrutural de madeira sitúase no 57% do consumo.

En cifras, Portugal cortou o pasado ano 4,1 millóns de metros cúbicos de madeira de piñeiro, pero o crecemento anual de piñeiro nos montes lusos ronda 1,77 millóns de metros cúbicos, que sería o volume de madeira que se podería cortar de xeito sostible. Ese importante déficit, que en parte se suple con importacións, xera incertidume para o sector industrial de cara ó futuro.

O informe constata o crecemento da demanda de coníferas e, asímesmo, evidencia as dificultades que ten o sector para abastecerse. A produción industrial de derivados da madeira de piñeiro sufriu un amplo aumento. Este crecemento obsérvase a través dos datos de 2021 que dá o informe ‘A Fileira do Pinho em 2021’ con respecto ao ano anterior: a produción de madeira serrada de coníferas aumentou un 7%, a do papel kraftliner un 2%, a dos paneis de partículas un 6%, a dos paneis MDF un 23%, e a dos paneis compostos un 13%.

En paralelo ó aumento da demanda, melloraron as exportacións da cadea da madeira portuguesa nun 38%. O mobiliario é o principal sector exportador no país veciño, cun aumento do 17% durante o ano pasado, o que supuxo 795 millóns de euros en exportacións.

Riscos

O informe ‘A Fileira do Pinho em 2021’ fai fincapé no risco que supoñen os incendios, así como a praga do nematodo na madeira de piñeiro. Este tipo de factores externos, xunto coa maior demanda dos produtos transformados de coníferas, comprometen o futuro da industria portuguesa da madeira.

Facendo balance cos datos expostos, o Centro Pinus establece que “a dinámica de plantación é insuficiente para compensar a perda de área de piñeiro bravo”. Iso malia que no 2021 medrou un 103% a cifra de planta de piñeiro implantada en monte.