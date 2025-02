Exemplares de raza Fleckvieh das mellores ganderías de Austria estarán presentes a próxima semana en Cimag-GandAgro

A Federación de Gandeiros de Austria (Rinderzucht Austria) regresa unha vez máis á CIMAG GandAgro, o evento clave para o proxecto gandeiro entre España e Austria. Pero esta vez, con artillería aínda máis pesada. Que sorpresas traerá? Prepárense para descubrilo!

A feira CIMAG GandAgro consolidouse como unha das máis relevantes do sector gandeiro en Europa, converténdose nun espazo estratéxico para o intercambio de coñecementos, a innovación e o desenvolvemento da produción bovina. En particular, desempeña un papel fundamental en Galicia, unha das rexións europeas máis destacadas en produción leiteira.

Por iso, Rinderzucht Austria participará unha vez máis nesta feira, a cal se celebrará do 20 ao 22 de febreiro de 2025 en Silleda, Pontevedra, no noroeste de España. Convidamos a todos os interesados na xenética bovina austriaca avisitarnos no Pavillón 2 – Caseta “Cattle Breeders Austria” N.º 21, onde os nosos expertos de Austria e España estarán dispoñibles para responder consultas e brindar información detallada non só sobre a raza Fleckvieh Dobre Propósito, senón tamén sobre a diversidade de razas bovinas presentes no país.

Aínda que Fleckvieh representa aproximadamente o 80 % da poboación bovina en Austria, o país conta con sólidos programas de cría para outras razas de gran relevancia, como Brown Swiss, Holstein Friesian, Pinzgauer, Gris de Tirol e diversas razas cárnicas. Esta riqueza xenética é clave para a gandería austriaca, garantindo unha produción eficiente e rendible, adaptada a distintas condicións e mercados.

Imprime e completa este pase de cortesía para acceder como convidado especial á nosa caseta

Unha mostra excepcional de Fleckvieh Austria

Como parte da nosa participación na feira, presentaremos unha selecta mostra de animais Fleckvieh Austria Dobre Propósito, recoñecidos pola súa combinación equilibrada entre produción de leite e carne. Entre os exemplares destacados que exhibiremos, atópanse vacas de primeiro e segundo parto con altos rendementos produtivos, reflexo da excelencia xenética e a estrita selección do programa de cría de Fleckvieh Austria. Da mesma maneira volveremos ofrecer unha vitrina de tenreiras xenotipadas de alto valor xenético e ademais portadoras do xen mocho, A2A2 para a beta-caseína e BB para a kappa-caseína, características altamente desexables na industria leiteira.

O gran atractivo desta participación é que España terá a oportunidade de coñecer en vivo exemplares provenientes da segunda e terceira mellor gandería de Fleckvieh en Austria, distinguidas en 2024 pola súa excelencia en cría, manexo e selección xenética.

Este recoñecemento forma parte do prestixioso galardón “Fleckviehzüchter des Jahres” (Criador Fleckvieh do Ano), un certame que existe desde hai máis de 20 anos e premia ás explotacións máis destacadas na mellora e sustentabilidade da raza Fleckvieh en Austria. A diferenza doutros premios que só valoran a produción leiteira absoluta, este galardón destaca a excelencia na cría, a selección xenética e o seu impacto no desenvolvemento da raza.

Desde 2003, a organización ZuchtData, baixo a dirección da Fleckvieh Austria, é responsable da avaliación e selección dos gañadores a partir dun sistema de puntuación baseado en múltiples criterios de cría. Este ano, 303 explotacións cumpriron con estes criterios, distribuídas en case todas as rexións de cría de Austria. Os criadores participan automaticamente se Fleckvieh é a súa raza principal e se, dentro do período de avaliación (1 de outubro – 30 de setembro), produciron polo menos:

-Número de touros con descendencia probada reutilizados en reprodución e o seu uso en apareamentos dirixidos.

-Cantidade de touros novos utilizados por primeira vez e a súa participación en apareamentos dirixidos.

-Número de tenreiros xenotipados cun Índice Total de Produción (ITP) ≥ 132 e un Índice en Aplomos e Ubre (A + Ou) ≥ 205.

-Media do índice xenético total das vacas.

-Proporción de touros novos no total de inseminacións.

-Cantidade de vacas con alta produción vitalicia (Vacas 100.000 kg).

-Intervalo entre partos.

-Reconto de células somáticas.

-Participación na vixilancia sanitaria e calidade dos datos proporcionados.

-Avaliacións e observacións no coidado das pezuñas.

Criador Fleckvieh do Ano 2024

A continuación, presentamos un breve resumo das tres ganderías que ocuparon os primeiros postos na edición deste ano:

1º Posto para a gandería Fürst, Lasberg – Austria Alta

A familia de criadores Verena e Michael Fürst asegurouse o título por quinta vez (2012, 2018, 2019, 2023 e o 2024), un logro sen precedentes para calquera explotación ata a data. A clave do seu éxito foi a impresionante incorporación de cinco touros novos xenómicos de alto nivel, xunto con cinco candidatos sobresaientes, que lles outorgaron a maior puntuación na categoría de “Cría” na avaliación xeral. Con xeracións de experiencia, a familia Fürst consolidou o seu éxito na cría de Fleckvieh, apostando pola avaliación xenómica e a transferencia de embrións.

Desde fai oito anos, todos os seus animais son xenotipados, o que lles permitiu mellorar o seu potencial xenético. Actualmente, a súa explotación conta con 55-60 vacas leiteiras cun índice GZW media de 118, posicionándose entre as mellores de Austria. A vaca TAUBE Pp* (Un legado sen igual), filla de MAHANGO Pp*, segue sendo o piar xenético da gandería. Foi a número uno mundial entre as vacas sen cornos e deixou un legado con dez fillos utilizados en inseminación artificial en Austria e Alemaña. Hoxe, 46 femias na explotación Fürst descenden dela. Os seus netos e bisnetos foron clave no éxito de 2024, sumando 366 puntos na categoría de touros novos xenómicos. Entre eles destacan:GS HAG Pp*, HERZHAFT P*S, GS MACH MIT Pp*, GS MYFUERST PP*, GS SANDERS Pp*, WACHAU P*S e WIPRO PP*, con excelente produción leiteira e carne, así como altos valores en fitness.

A explotación Fürst é referente na selección de touros novos sen cornos, con máis do 90 % dos apareamentos utilizando xenética xenómica de primeiro nivel. O seu enfoque reduce a necesidade de descornado e responde á crecente demanda do mercado. En 2024, a gandería Fürst alcanzou 665 puntos, revalidando o seu título. A súa estratexia baseada en touros novos xenómicos e a constante adquisición de tenreiros de alto potencial garanten a súa permanencia entre as mellores ganderías de “Fleckviehzüchter das Jahres” nos próximos anos.

2º Posto para granxa Günzinger, St. Georgen – Austria Alta

O segundo lugar no certame Fleckviehzüchter des Jahres foi para a familia Heidemarie e Martin Günzinger, de St. Georgen, en Alta Austria, con só oito puntos de diferenza respecto ao primeiro posto. O seu éxito baséase nunha sólida tradición familiar na cría de Fleckvieh, reflectida no seu compromiso coa mellora xenética e a innovación na cría de animais sen cornos. Baixo o lema “A familia éo todo”, a explotación Günzinger logrou consolidarse grazas á selección de touros da liña “A”, unha liñaxe crave no seu programa de cría. Neste sentido, os touros probados por descendencia GS WEGA Pp* e HAMLET Pp* achegaron unha cantidade significativa de puntos, mentres que a incorporación de tres novos touros xenómicos prometedores —SALOMON PP*, HAKIM PP* y WERNER Pp*— reforzou o seu desempeño na categoría de “Cría”. O seu rabaño distínguese por un alto nivel xenético, asegurando que os éxitos continúen no futuro. Actualmente, o seu establo alberga 50 vacas, das cales un terzo xa é xeneticamente sen cornos, reflectindo a súa aposta por unha cría máis eficiente e sostible. Entre os animais en desenvolvemento, destaca o fillo de HEISS mellor valorado, cun ITP de 151, consolidando aínda máis a súa reputación como unha das explotacións máis destacadas de Austria.

3º Posto para a gandería Schmidseder, Enzenkirchen – Austria Alta

A familia Karin e Alois Schmidseder, de Enzenkirchen, obtivo o terceiro posto, consolidando outro recoñecemento para a rexión e reafirmando o seu compromiso coa mellora xenética de Fleckvieh. O seu éxito baseouse na participación dun touro probado por descendencia e a impresionante cifra de 13 candidatos xenómicos, o que lles asegurou unha alta puntuación na categoría de “Cría”. O seu rabaño non só destaca por un elevado índice ITP, senón que tamén obtivo unha valoración sobresaiente na categoría de “Fitness”. Tras ser recoñecidos como Criadores do Ano en 2022, este novo logro confirma a consistencia do seu traballo intensivo e sostible na cría de Fleckvieh.

Ademais, a explotación Schmidseder é unha das pioneiras na cría de animais sen cornos, apostando por unha selección xenética que combina rendemento e benestar animal. O seu rabaño está estruturado en varias familias de vacas, das cales moitas foron exhibidas e comercializadas con gran éxito. Un exemplo da súa fortaleza xenética é HORAZIO P*S, un touro probado por descendencia que demostra o potencial da liña “I”. Doutra banda, o prometedor touro novo xenómico HUPFER provén da familia “S”. Un dos aspectos máis destacados na avaliación actual é a gran cantidade de tenreiros machos e femias con valores xenéticos excepcionais, os cales achegaron 180 puntos ao éxito xeral da explotación. Isto non é casualidade, xa que o rabaño dos Schmidseder atópase entre os mellores de Austria en termos de índice xenético medio. Con máis candidatos prometedores en desenvolvemento, espérase que continúen acadando logros no futuro.

Expertos á súa disposición

Cunha traxectoria consolidada en proxectos de desenvolvemento gandeiro, a Federación de Gandeiros de Austria (Rinderzucht Austria) colaborou con produtores en Europa, América Latina e outros continentes, brindando solucións adaptadas a diferentes condicións produtivas. Ademais, participamos en iniciativas de mellora xenética, transferencia de tecnoloxía, capacitacións e asesoramento técnico, impulsando a competitividade da gandería a nivel global.

O noso equipo de especialistas de Austria e España estará encantado de compartir as súas experiencias locais e internacionais en selección, manexo eficiente do gando e as vantaxes da raza Fleckvieh Dobre Propósito en sistemas de produción sustentables e rendibles.

Non perda a oportunidade de visitarnos no Pavillón 2 – Stand “Cattle Breeders Austria” N.º 21 e coñecer de primeira man o mellor da xenética Fleckvieh Austria.

Data: 20 – 22 de febreiro de 2025

Localización: CIMAG GandAgro, Silleda, España

Esperámolos en CIMAG GandAgro 2025 para compartir xuntos o mellor da xenética bovina austríaca!