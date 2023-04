Visita de estudantes de moble e deseño a Madeiras Rubén

Vinte e cinco estudantes do Ciclo Superior de Deseño e Amoblamento do Centro Integrado de Formación Profesional de Someso, realizaron esta semana unha visita ás instalacións da empresa asociada ao Clúster da Madeira (CMD), Maderas Rubén. Esta iniciativa enmárcase na acción SAPERE AUDE, impulsada polo Clúster, co obxectivo de dar a coñecer aos estudantes a realidade empresarial e poder compartir as súas inquietudes e dúbidas cos profesionais das empresas.

Durante a xornada, os estudantes puideron coñecer como é o proceso de produción en fábrica e achegarse á realidade profesional. Deste xeito, trátase de tender unha ponte entre o mundo empresarial e o académico, unha demanda das empresas do CMD desde hai anos.

O CMD manifesta a necesidade dunha FP dual para o sector da madeira

Desde hai tempo, o Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia manifesta a dificultade de encontrar substitución aos profesionais que se están xubilando, así como de contar con novos profesionais formados para dar resposta aos avances que a industria experimentou en canto a innovación e tecnoloxía.

A aposta clara pola sustentabilidade e a economía circular, onde a madeira ten un papel fundamental, fixo que a actividade no sector aumente e, con iso, a demanda de profesionais formados no que o mercado demanda.

O Cluster está a estudar todas as posibilidades que ofrece a formación regrada (ciclos formativos de FP) e non regrada (certificados de profesionalidade e outras formacións específicas), facendo especial énfase na Formación en Alternancia (Dual).

Madeiras Rubén, máis de 20 anos no sector

A empresa ourensá, con máis de 20 anos no sector, ofrece servizos de desenvolvemento e soporte técnico de proxectos, achegando diferentes solucións cunha ampla gama de produtos en stock. Ademais, están especializados en enxeñería, cálculo, deseño e fabricación de estruturas de madeira en kit mediante CNC.