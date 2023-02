Estudan o uso da madeira de eucalipto para barricas de viño

O grupo BioMODEM, da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela), está a levar a cabo un estudo sobre usos alternativos da madeira de eucalipto do noroeste peninsular. En concreto, están a avaliar se esta madeira pode ser empregada pola industria da tonelaría.

Neste traballo contan coa colaboración da empresa Ence -Enerxía e Celulosa que lle cedeu dita madeira de eucalipto. Da man da firma de aproveitamento Forestal Ría de Abres, que preparou a madeira para as probas, Ence realizou a entrega da mesma madeira aos investigadores responsables do equipo, que realizarán os estudos.

Nesta primeira etapa, sobre a madeira cedida realizaranse análises das propiedades físico-mecánicas (porosidade, tamaño de anel, densidade, resistencia a flexión…) e tamén das propiedades químicas, organolépticas ou outras que poidan ser de interese para este tipo de industria.

A investigación está liderada por Héctor Rivada, dentro do Departamento de Enxeñería Agroforestal, sendo os titores os profesores Pablo Vila e Adriana Conde. “Na última etapa, segundo os resultados que obteñamos, determinaremos a idoneidade da madeira de eucalipto e a súa adecuación para diferentes tipos de bebidas (como o viño), e levaremos a cabo ensaios empíricos”, indican os investigadores. Este tipo de análise realizouse previamente con outras especies, como carballo, castiñeiro e acacia.

O grupo BioMODEM

Este proxecto enmárcase dentro dunhas das liñas de traballo do grupo de investigación BioMODEM (Modelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas) denominado “Calidade da madeira, aptitude tecnolóxica (física e química) e certificación con mellora da rastrexabilidade de produto segundo a súa aplicabilidade nas industrias de primeira e segunda transformación”.

O grupo de investigación BioMODEM centra o seu ámbito de traballo no desenvolvemento sostible do mundo rural, tanto para empresas como particulares e administracións públicas. Cunha visión de bioeconomía circular, a eficiencia e a sustentabilidade son eixos transversais da súa actividade investigadora.

Pola súa banda, dende Ence destacan este tipo de colaboracións. “Deste xeito, dende Ence contribúese ao intercambio de ideas, coñecementos e técnicas destinados a impulsar o sector forestal do Noroeste peninsular, co obxectivo principal de procurar o beneficio mutuo para propietarios, investigadores e empresas do sector, contribuíndo de maneira decisiva ao desenvolvemento do mundo rural e ao impulso da bioeconomía circular”, apuntan dende a empresa papeleira.