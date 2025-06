Estrés por calor en vacas leiteiras: medidas preventivas

As vacas leiteiras experimentan estrés por calor a temperaturas ambientais de ao redor de 25 °C ou superiores. Unha das primeiras reaccións é unha redución significativa do consumo de alimento, con consecuencias de gran alcance: as vacas no primeiro terzo da lactación desenvolven rapidamente un déficit enerxético, que inicialmente se manifesta nunha diminución da produción de leite.

Posteriormente, todo o metabolismo vese afectado e o sistema inmunitario tamén se debilita. Isto leva consigo un maior risco de infeccións, un aumento do reconto de células somáticas no leite e problemas de fertilidade.

Estes efectos negativos non se deben exclusivamente á redución do consumo de enerxía. Os cambios hormonais e a alteración da termorregulación tamén inflúen.

Débese contrarrestar especificamente a redución do consumo de enerxía. Aumentar a densidade enerxética só é posible de forma limitada sen comprometer as condicións favorables para os ruminantes. Por tanto, é necesario tomar medidas para manter o consumo de materia seca e limitar os efectos do estrés por calor.

CRYSTALYX: enerxía e vitalidade para lamber

CRYSTALYX® é un penso complementario rico en enerxía para lamber que proporciona un apoio específico durante o estrés térmico, ademais de enerxía de rápida dispoñibilidade procedente de melaza deshidratada e graxas vexetais.

Promove a actividade ruminal, mellora a inxesta e utilización da forraxe, e fortalece o sistema inmunitario e a fertilidade grazas a unha combinación equilibrada de aditivos, vitaminas e minerais.

Beneficios de Crystalyx

Estimula a flora ruminal

Favorece a salivación, reducindo a redución de pH (acidose)

Mellora a inxesta de materia seca grazas aos seus compostos de azucre altamente dixestibles Os ésteres de sacarosa contribúen a optimizar a dixestibilidade da fibra

Vantaxes prácticas

Fácil manexo: sen necesidade de mesturar nin dosificar. Aforra tempo e traballo.

Gran palatabilidade e autorregulación por parte dos animais.