Estratexias en viñedos para mellorar a produción e a calidade do solo

Alltech é pioneira en investigación nutrixenómica aplicada á agricultura. A nutrixenómica estuda a resposta natural dos cultivos aos nutrientes bioactivos a nivel xenético. Desta forma podemos ver que tipo de respostas se observan na planta como a activación de xenes de desenvolvemento, xenes asociados á tensión e a procesos de defensa da planta. Alltech Crop Science, en colaboración con Delagro, organizaron unha xornada en Cambados para explicar esta innovadora tecnoloxía, aínda é descoñecida, baixo o título “Nutrixenómica en viñedo: investigación e desenvolvemento na saúde do chan”.

O encontro reuniu ás principais adegas e viticultores do Salnés, interesadas en coñecer como a nutrixenómica pode mellorar o manexo da vide e a súa resistencia a enfermidades, así como mellorar a calidade do viño.

Nesta xornada interveu Francisco Zunino, Iberia Technical Manager de Alltech Crop Science Iberia, quen profundou na importancia de avaliar as actividades encimáticas do chan no cultivo da vide. “As encimas teñen un papel clave no chan, dannos moita información, pero son moi sensibles aos cambios. As actividades encimáticas ofrecen moitos datos sobre a saúde do chan”, describe.

A actividade de encimas, como a β-Glucosidasa, a Fosfatasa e a Ureasa, permite coñecer o estado biolóxico do chan e a súa capacidade para prover nutrientes esenciais á vide. Esta información é clave para deseñar estratexias de fertilización personalizadas que optimicen o rendemento do viñedo.

O experto de Alltech resaltou o papel dun chan bioloxicamente activo na resistencia da vide fronte a enfermidades. Neste sentido, un microbioma equilibrado xera compostos que poden influír nas defensas naturais das plantas e facilitar a absorción de nutrientes.

“O obxectivo é traballar cara a un chan supresivo que posúe unha alta diversidade de microorganismos beneficiosos. Un chan capaz de reducir os danos producidos por enfermidades”, destacou Zunino.

“Estes microorganismos non só actúan como biofertilizantes ao solubilizar minerais e xerar ácidos orgánicos, senón que tamén poden producir sustancias que activan os mecanismos de defensa da vide. Estratexias como a Resistencia Sistémica Inducida (RSI) permiten que a planta fortaleza as súas defensas naturais dende a raíz, o que se traduce nun viñedo máis san e con uvas de mellor calidade”.

Protocolos para os viñedos

Alltech segue unha metodoloxía de traballo en todos os viñedos para implantar o protocolo necesario para conseguir os obxectivos que se marca a adega. Así, marcan un punto de partida e estudan o histórico da leira. Posteriormente, realizan unha análise, observando a calidade do chan, foliar, a microbioloxía e todos os necesarios: “Cantas máis analíticas teñamos, mellor”. Con estes resultados, preparan o diagnóstico e deseñan a estratexia que finalmente implanta. “Ao ano seguinte, volvemos para observar como está o viñedo, se se conseguiu o obxectivo ou se é necesario seguir mellorando”.

Neste sentido, xa levan percorridas máis de 25.000 hectáreas, con 16 cultivos diferentes e en tres países de varios continentes, nos que agricultores e empresas acóllense á metodoloxía Crop Science.

Resultados sobre o terreo

As probas de campo realizadas nos viñedos do Salnés mostran unha redución significativa na incidencia de enfermidades fúngicas tras a implementación de estratexias nutrigenómicas. Os produtores locais han confirmado melloras notables na saúde dos seus viñedos e na calidade das uvas producidas.

A este respecto, Marta Simón, enxeñeira técnica agrícola en Galicia de Alltech Crop Science, sinala: “Dende que empezamos a aplicar os nosos programas apreciamos unha redución no uso de fitosanitarios de síntese química e unha mellor resposta das vides fronte a enfermidades que tradicionalmente ocasionaban grandes danos. Ademais, estes programas contribúen a promover unha agricultura máis sustentable, algo que cada vez ten máis peso na decisión de compra do consumidor final”.

Simón destaca que se poden definir por ofrecer produtos con base natural, de fermentación microbiana, “que se poden considerar complementarios aos fitosanitarios ou aos abonos de sínteses químicas, que melloran e axudan a potenciar os produtos”.