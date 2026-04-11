Estratexias avanzadas para a xestión de micotoxinas en pensos

As micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por diversas especies de fungos que colonizan os alimentos tanto de consumo humano como animal. A súa xeración ocorre en diferentes etapas da cadea de produción:
-No campo durante o cultivo: A produción destas toxinas fúnxicas adoita estar vinculada a factores de tensións da planta no campo. Por iso, recoméndase implementar estratexias agronómicas adecuadas para limitar dito estrés e previr o desenvolvemento inicial dos fungos.
-Durante a colleita e o almacenamento: Se non se poñen en práctica sistemas de recollida e almacenamento axeitados, favorécese o desenvolvemento dos fungos responsables de producir estas toxinas naturais.
-Durante o proceso de ensilaxe: Nos silos, as micotoxinas poden xerarse se se produce unha entrada de aire (por unha cobertura non hermética ou excesiva exposición á intemperie). Esta presenza de osíxeno na masa ensilada favorece o crecemento de mofos como o Aspergillus flavus, o cal é responsable da produción de aflatoxinas.
Cales son os ingredientes con maior risco de contaminación?
Segundo datos De Heus as forraxes e materias primas que presentan o maior risco de contaminación por micotoxinas son os seguintes:
-Millo e Algodón: Para os ruminantes de leite, o millo, o algodón e os seus subprodutos como destilados de Millo ou Glute identifícanse especificamente como alimentos de alto risco debido á posible contaminación do leite con AFM1. A presenza en cebadas é menos común pero non é descartable.
Unha das micotoxinas nas que o risco é especialmente crítico no gando leiteiro, é a Aflatoxina AFB1 que inxerida transfórmase no fígado en AFM1, un metabolito que se transfire directamente ao leite.
Pero en que cantidade se transfire?
Este valor esta determinado pola Taxa de paso, a Porcentaxe de AFB1 Excretada en leite como AFM1 varía entre un 1 e un 8% dependendo principalmente de Nivel Produtivo e Días en leite.
A Bentonita im558, especificado no Regulamento de Execución (UE) nº 1060/2013, é o adsorbente máis recomendado en caso de presenza de AFB1 en alimentos. Moitos secuestrantes de toxinas inclúen Bentonita na súa composición polo menos nalgunha porcentaxe.
Con todo, os protocolos de control de materia prima en entrada a fábricas son clave. Os equipos de Control de Calidade de De Heus fixeron máis de 6000 analíticas anuais, o que nos permite, por unha banda, cumprir as normativas vixentes en termos de micotoxinas e ter un coñecemento exhaustivo na forma de neutralizar os efectos nocivos das mesmas.
Porén, existen moitas outras micotoxinas. É por isto que na procura de solucións nutricionais avanzadas desenvolvemos unha gama propia de secuestrantes de toxinas con diferentes obxectivos e funcións.
De feito, o uso de secuestrantes de micotoxinas considérase parte da estratexia nutricional de De Heus. Sabemos que o consumo de pensos que conteñen niveis nocivos de micotoxinas ten efectos negativos na eficiencia de produción, o benestar animal e como consecuencia no rendemento económico da explotación.
Unha vez que as micotoxinas están presentes nas materias primas é moi difícil eliminalas. Por tanto, é necesaria unha estratexia para neutralizar o seu impacto.
Os diferentes tipos de micotoxinas que atopamos actualmente requiren diferentes estratexias de desactivación, tal e como se mostra a continuación.
MYCOGUARD – TRIPLO EFECTO
-Absorción Inorgánica con base en Bentonitas im 558 de alta calidade.
-Absorción Orgánica baseada en Betaglucanos provenientes de paredes celulares específicas.
-Biotransformación por efectos encimáticos
As exhaustivas probas e a comparación de múltiples ingredientes activos para a desactivación de micotoxinas deron como resultado unha selección dos compoñentes máis eficaces. As combinacións intelixentes conforman unha gama na que os seus animais reciben unha protección óptima contra os efectos negativos das micotoxinas.
