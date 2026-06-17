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Estes son os viños galegos premiados nos “Decanter World Wine Awards” 2026

Destaca a medalla de platino para “Aquinaria Albariño”, de Bodegas Aquitania, e o Best in Show “Selección de Añada Albariño”, de Pazo de Señoráns, ambas as adegas da Denominación de Orixe Rías Baixas.

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DECANTER_VInhosOs viños galegos lograron un bo palmarés de premios nos ‘Decanter World Wine Awards’, un concurso internacional de viño que se celebrou en Londres (Reino Unido) en maio. Destaca a medalla de platino para “Aquinaria Albariño”, de Boddegas Aquitania, un viño da colleita 2025 que logrou 97 puntos, e o Best in Show “Selección de Añada Albariño 2015”, de Pazo de Señoráns, tamén con 97 puntos. Ambos os viños están amparados pola Denominación de Orixe Rías Baixas. 

Esta a listaxe completa dos viños galegos premiados neste certame:

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Decanter World Wine Awards

Os premios Decanter World Wine Awards (DWWA) celebraron este ano a súa 23ª edición. Desde a súa creación, os DWWA consolidaron a súa reputación como o maior e máis influente concurso de viños do mundo, aclamado polo seu rigoroso proceso de avaliación a cegas. Durante dúas semanas en maio, reuníronse ao redor de 250 dos expertos en viño máis prestixiosos do mundo, entre os que se inclúen críticos de renome, xornalistas, catadores galardoados e compradores de viño.

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