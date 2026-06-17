Estes son os viños galegos premiados nos “Decanter World Wine Awards” 2026

Os viños galegos lograron un bo palmarés de premios nos ‘Decanter World Wine Awards’, un concurso internacional de viño que se celebrou en Londres (Reino Unido) en maio. Destaca a medalla de platino para “Aquinaria Albariño”, de Boddegas Aquitania, un viño da colleita 2025 que logrou 97 puntos, e o Best in Show “Selección de Añada Albariño 2015”, de Pazo de Señoráns, tamén con 97 puntos. Ambos os viños están amparados pola Denominación de Orixe Rías Baixas.
Esta a listaxe completa dos viños galegos premiados neste certame:
Decanter World Wine Awards
Os premios Decanter World Wine Awards (DWWA) celebraron este ano a súa 23ª edición. Desde a súa creación, os DWWA consolidaron a súa reputación como o maior e máis influente concurso de viños do mundo, aclamado polo seu rigoroso proceso de avaliación a cegas. Durante dúas semanas en maio, reuníronse ao redor de 250 dos expertos en viño máis prestixiosos do mundo, entre os que se inclúen críticos de renome, xornalistas, catadores galardoados e compradores de viño.