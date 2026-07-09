Estes son os 44 exemplares de Rubia Galega que este venres se poxarán en Mabegondo

A Consellería do Medio Rural organiza para este venres, 10 de xullo, no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), unha poxa pública de 44 exemplares de raza Rubia Galega criados neste centro e que se van allear ás 11.30 horas.
Os licitadores interesados poderán revisar os animais en visita presencial hoxe xoves, 9 de xullo, entre as 10:00 e as 13:00 horas. Mañá, 10 de xullo, tamén será posible revisar os animais en horario de 9:00 a 11:00 horas concertando previamente a visita no teléfono 881 881 806.
Prego de condicións da poxa
Información dos animais