Inicio / Carne / Estes son os 44 exemplares de Rubia Galega que este venres se poxarán en Mabegondo



Estes son os 44 exemplares de Rubia Galega que este venres se poxarán en Mabegondo

Ir a los comentarios

CIAM RUBIA GALEGAA Consellería do Medio Rural organiza para este venres, 10 de xullo, no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), unha poxa pública de 44 exemplares de raza Rubia Galega criados neste centro e que se van allear ás 11.30 horas.

Os licitadores interesados poderán revisar os animais en visita presencial hoxe xoves, 9 de xullo, entre as 10:00 e as 13:00 horas. Mañá, 10 de xullo, tamén será posible revisar os animais en horario de 9:00 a 11:00 horas concertando previamente a visita no teléfono 881 881 806.

Prego de condicións da poxa
Información dos animais

 

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información