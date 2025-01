Este sábado 25 de xaneiro celebrarase a terceira edición da poxa de gando frisón do municipio lugués de Friol, organizada por Africor Lugo en colaboración co concello. A poxa comezará ás 12:00 horas no mercado gandeiro da localidade.

Na subasta participarán 8 ganderías de toda a provincia cun total de 16 animais: 11 vacas paridas e 5 xovencas. Os compradores recibirán como obsequio tres doses do touro Milord e outras 3 de Strofa, grazas á colaboración de Xenética Fontao.