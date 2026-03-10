Inicio / Leite / Estes son os 14 animais que o vindeiro sábado se poxarán en Chantada



Estes son os 14 animais que o vindeiro sábado se poxarán en Chantada

O vindeiro sábado, 14 de marzo, celebrarase no concello lugués de Chantada a Poxa de Gando Frisón, organizada por Africor Lugo, o concello chantadino e a cooperativa AIRA.

A poxa celebrarase no Mercado Gandeiro a partir das 12:00 horas.

Dende Africor Lugo salientan as vantaxes que estas poxas teñen para os vendedores:

-Poxas publicitadas
-O venres van buscar o animal e o sábado cobrar a poxa, Africor encargase de realizar as probas sanitarias, pelar e coidar os animais na feira.
-Valorización do traballo de selección, presentación dos datos xenealóxicos
-Animais lavados e pelados para potenciar a súa morfoloxía.
-Concentración de compradores
-Publicidade para a gandería

Pero tamén para os compradores:

-Concentración da oferta
-Garantías sanitarias
-Animais procedentes de explotacións cercanas
-Información xenealóxica completa
-Transporte gratuíto para as ganderías da provincia de Lugo
-Doses gratuítas por xentileza de Xenética Fontao

Este son os 14 animais que sairán a venda:

Captura de pantalla 2026-03-10 120334 Captura de pantalla 2026-03-10 120354 Captura de pantalla 2026-03-10 120408 Captura de pantalla 2026-03-10 120427 Captura de pantalla 2026-03-10 120440 Captura de pantalla 2026-03-10 120453 Captura de pantalla 2026-03-10 120526 Captura de pantalla 2026-03-10 120541 Captura de pantalla 2026-03-10 120555 Captura de pantalla 2026-03-10 120612 Captura de pantalla 2026-03-10 120625 Captura de pantalla 2026-03-10 120639 Captura de pantalla 2026-03-10 120654 Captura de pantalla 2026-03-10 120716 Captura de pantalla 2026-03-10 120733 Captura de pantalla 2026-03-10 120748 Captura de pantalla 2026-03-10 120802 Captura de pantalla 2026-03-10 120815 Captura de pantalla 2026-03-10 120830

Descarga aquí o catálogo da poxa

 

