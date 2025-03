Este domingo, 23 de marzo, celebrarase no Mesón do Vento, no concello coruñés de Ordes, a VI Poxa de Gando Frisón, organizada por Africor Coruña e o Concello de Ordes, coa colaboración da Xunta de Galicia.

Foron preseleccionadas 15 vacas, todas en lactación, e procedentes de ganderías das comarcas de Ordes, Bergantiños e Xallas. A poxa comezará ás 12:00 horas.

Velaquí os animais que sairán a venda: