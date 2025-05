Este venres, 2 de maio, comeza a XXXII Feira do Viño de Vilachá, no concello lugués da Pobra do Brollón, e que se alongará ata o domingo, 4 de maio.

Como cada ano, celébrase no lugar de Vilachá, famoso polo seu conxunto de adegas centenarias situadas nun entorno paisaxístico de gran beleza.

Durante os vindeiros tres días os asistentes poderán degustar e mercar o viño das adegas da zona, nun ambiente amenizado por actuacións musicais.

Velaquí o programa: