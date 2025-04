Este venres celébrase a Feira do Queixo do Cebreiro

Mañá venres, 18 de abril, celébrase na localidade luguesa de Pedrafita do Cebreiro a tradicional Feira do Queixo do Cebreiro, que este ano chega á súa edición número 37.

A feira ten como obxectivo exaltar este queixo fresco, con Denominación de Orixe Protexida, considerado un dos máis exquisitos do país, e elaborado con leite pasteurizado, que o converte nun delicioso manxar.

Durante a feira, que comezará a partir das 09.30 horas, as queixerías acollidas ao Consello Regulador, porán á venda os seus deliciosos queixos a prezos populares.

Os asistentes a esta xornada tamén poderán adquirir outros produtos elaborados de forma artesá, como mel, viño, pan, artigos de coiro, …,

Ademais, haberá animación musical: A partir das 11.00 horas con os pasarúas da charanga Louband e ás 12.00 horas deleitarse con baile galego da Asociación Cultural Abrente das Nogais.

Este ano o pregón, acto que terá lugar ás 13.00 horas, estará a cargo do CPI Uxío Novoneira.

Máis información: https://cebreiro.es/index.asp