Este martes Ourense acolle o “I Foro da uva e do viño: Claves da explosión da viticultura galega”

O vindeiro martes 30 de maio, as instalacións da cooperativa Viña Costeira na finca Pazo de Toubes, situadas no municipio ourensán de Cenlle, acollerán a primeira edición do Foro da Uva e a Viña. Unha xornada técnica organizada por Interempresas Media en colaboración con Isagri, unha empresa con máis de 30 anos de experiencia que desenvolve programas informáticos para a agricultura, gandaría e o sector adegueiro.

Este é o programa:

09:00 Inauguración:

Amalia Martínez, Directora de Comunicación ISAGRI España.

Andrés Rodríguez Gómez, Presidente de Viña Costeira.

David Pozo, Director del Área Agroalimentaria de Interempresas Media.

Roberto Blasco, Responsable Santander Agro en Galicia.

BLOQUE I Nuevas directrices europeas: implicaciones en la viticultura gallega

09:30 Nueva legislación europea: ¿Cómo debe responder la viticultura gallega a la nueva realidad?

Alejandro García, Experto en Política Agraria Europea.

10:00 Mesa redonda. Propuestas e inquietudes del sector vitícola gallego frente al nuevo escenario

Modera: Luis Congil, Periodista especializado e historiador en viticultura.

Antonio Lombardía, Presidente de la DO Ribeira Sacra.

Juan Carlos Vázquez Abal, Vicepresidente de la DO Rías Baixas.

Juan Manuel Casares, Presidente de la Ribeiro.

Manuel Vázquez Losada, Vicepresidente de la D.O. Monterrei.

Ricardo Dobao, Vocal de la DO Valdeorras.

10:45 CAFÉ – NETWORKING

BLOQUE II Herramientas en campo: la respuesta para ser más rentable y eficiente

11:30 Nuevas tecnologías en campo: la innovación que llega a nuestra viña.

Modera: Alfonso Losada, Experto en Viticultura y Enología.

Carlos Alberte, Director Técnico Viña Costeira.

Dr. Emilio Gil, Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Emilia Díaz Losada, Investigadora de la Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía.

Miguel Tubio Fernandez, Director Técnico de Grupo Martín Codax.

12:15 El cuaderno digital y su implicación para el viticultor. Elena Fernández, Asesora en Digitalización SIEX y Relaciones externas – ISAGRI.

12:45 Material vegetal; alternativas para iniciar una plantación con mayor garantía sanitaria.

Carlos Lucea Villanueva, Director Técnico de Viveros Villanueva Vides.

13:00 Riego sostenible y eficiente en viña. Susana O’Shanahan Calderón, Técnico y Responsable de Calidad de IRRITEC IBERIA, S.A..

13:15 Estrategia biofungicida en el cultivo de la vid . Borja Llácer Moscardó, Ingeniero agrónomo de Seipasa.

13:30 Manejo integral no residual de la viña: tecnología de bioestimulación y activación de mecanismos de defensa. Joaquín Romero Rodríguez, Econatur, Head of Agronomy Marketing. Universidad de Córdoba, ETSIAM, Departamento de Agronomía.

13:45. CÓCTEL-NETWORKING

14:45 Demostración de maquinaria en campo de la empresa ‘Seppi M.’. Exposición de tractores viñeros de la empresa ‘Antonio Carraro’

BLOQUE III La evolución en la elaboración: los cambios en bodega

15:45 La vinificación al servicio del terroir ¿Cuáles son las tendencias?

Dominique Roujou, Asesor en Viticultura y Enología.

José Aragunde, Sumiller e importador de vinos.

16:15 Generación de levaduras que intensifican aromas florales en vino. Gianpaolo Benevento, Director Técnico Comercial AB BIOTEK.

BLOQUE IV La adaptación de la viña en Galicia a un entorno cambiante

16:30 Mesa redonda: ¿Que estrategia se debe seguir para que la vitivinicultura gallega gane en competitividad?

Modera: David Pozo, Director del área Agroalimentaria de Interempresas Media.

Andrés Rodríguez Gómez, Presidente de Viña Costeira.

Enrique Macías, Director de Viticultura en Tempos Vega Sicilia.

Irene Bonilla, Responsable de Viñedo Grupo CVNE.

José González, Conselleiro de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

Julio Pinto, Director General de Bodegas Matarromera.

Lorena Ruiz, Dir. Negocio Agroalimentario Santander España y Europa.

17:30 Finalización del evento