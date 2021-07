Este é o estado da negociación da PAC e o seu impacto en Galicia

O ministro de Agricultura reuniuse hoxe cos conselleiros autonómicos do ramo para asentar os piares das axudas europeas ó agro a partir do 2023. Descontento en Galicia coas liñas xerais, se ben as negociacións continúan abertas

Bruxelas definiu a música da Política Agraria Común a partir do 2023 e o Ministerio de Agricultura xa lle trasladou ás comunidades autónomas unha proposta da letra. É unha letra que en Galicia e no resto da Cornixa Cantábrica non convence, pois percíbese que o Ministerio propón unha PAC en función dos intereses da agricultura mediterránea.

O ministro de Agricultura reuniuse hoxe cos conselleiros autonómicos do ramo nunha Conferencia Sectorial na que se abordaron os piares do Plan Estratéxico Nacional que desenvolverá a PAC en España. Ese Plan ten que estar presentado en Bruxelas a finais de decembro, polo que quedan menos de 6 meses de marxe para concretar tódalas cuestións políticas e técnicas que quedan pendentes.

A folla de ruta marcada polo Ministerio para continuar os traballos pasa por iniciar reunións técnicas coas comunidades o 21 de xullo, coa perspectiva dunha nova Conferencia Sectorial a finais de setembro ou comezos de outubro para pechar as cuestións pendentes, como a definición dos ecoesquemas, os compromisos medioambientais polos que os agricultores percibirán pagos adicionais.

Resumimos a continuación as principais cuestións que se abordaron hoxe na Conferencia Sectorial, detallando a posición do Ministerio e as reaccións desde Galicia.