Este domingo celébrase a Mostra do Aceite de Quiroga cun amplo programa de actividades

Nova edición da Mostra do Aceite de Quiroga que se celebrará este domingo, 30 de Marzo, na parroquia de Santa María de Bendilló. Os asistentes a este evento gastronómico, que terá lugar no muíño da citada parroquia, poderán gozar cos actos programados para este evento declarado Festa de Galicia de Interese Turístico.

Na xornada previa á mostra, o sábado 29, celebrarase o II Congreso Arredor do Aceite de Oliva de Quiroga. O congreso desenvolverase de 17.00 a 20.30 horas no Auditorio Municipal e no seu programa contará con charlas, unha demostración de cociña en directo con degustación e a actuación musical do grupo de gaitas O Recanto para pechar o evento.

O domingo, día 30, a partir das 11.00 horas poñerase en funcionamento o muíño de Bendilló e dará inicio a demostración da elaboración artesanal deste excepcional aceite. Ademais, á mesma hora procederase a a apertura dos postos de venda de aceite e produtos típicos en a Praza do Auditorio.

A as 12.00 horas terá lugar a degustación comentada dos aceites de Quiroga na sala do Museo Etnográfico e o inicio do pasarúas da formación O Ventosiño polas rúas da localidade. Ás 13.30 horas comezará o acto de nomeamento do I Embaixador do Aceite de Quiroga ao chef Kike Piñeiro, o cal ofrecerá ás 13.45 horas unha demostración de cociña en directo.

Ás 16.30 horas haberá unha nova degustación comentada dos aceites de Quiroga na sala do museo e ás 17.30 horas dará inicio no anfiteatro a actuación de música de raíz con Xavier Blanco.