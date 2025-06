Estas son as melloras que incorpora o Astronaut A5 Next, o novo robot de muxido de Lely

A multinacional holandesa presentou esta semana a que será a súa nova xoia da coroa, a súa Lely Astronaut A5 Next. Este robot, que conserva practicamente a mesma estética que o seu antecesor, vén para mellorar máis se cabe as prestacións do Astronaut.

O Astronaut A5 Next baséase en máis de 30 anos de experiencia de Lely na automatización de granxas de leite, con máis de 50.000 robots instalados e a experiencia de miles de gandeiros de todo o mundo. Esta bagaxe sitúa á firma holandesa á vangarda dos sistemas de muxido automatizado para proporcionar importantes rendementos ás explotacións gandeiras.

O novo robot de Lely non é só un robot, senón que tamén é unha filosofía. Xunto cos robots de muxido impleméntase nas granxas o denominado tráfico libre, que axuda a que as vacas estean máis sas, dean máis leite e compórtense con maior naturalidade. Todo isto contribúe a un maior benestar animal e a unha vida máis lonxeva dos animais. E polo seu posto a unha maior satisfacción de todos os clientes que conten cun robot de muxido Lely.

Aínda que a estética do novo A5 Next sexa moi parecida á do A5 actual, hai unha serie de cambios significativos que farán deste novo robot de Lely unha máquina aínda máis fiable para os gandeiros.

Sistema Operativo AOS-2

O A5 Next vén cun sistema operativo completamente novo, o AOS-2. Este novo software será un socio intelixente que prepara aos robots e aos gandeiros para a tecnoloxía e os avances do futuro. Este sistema operativo, completamente novo, achega unha maior resistencia, adaptabilidade e protección dixital. O AOS-2 será cada vez máis intelixente e non só axudará hoxe aos gandeiros, senón tamén no futuro.

TDS2+

Este é o novo laser que incorpora o novo A5 Next. Nesta ocasión desde Lely quixeron dar unha volta de tuerca e incorporar unha cámara xunto ao laser para facer máis, se cabe, preciso ao Astronaut. A visión ampliada da cámara permitirá unha maior precisión, tanto á hora de ler as ubres, como á hora dunha maior eficiencia no cepillado da vaca no prediping de Lely.

Brazo híbrido

As mesmas vantaxes que presentaba o brazo do A5 teraas o seu irmán menor, o A5 Next. Este brazo combina movementos eléctricos rápidos e precisos coa suavidade e a forza do aire para un muxido cómodo para a vaca. O aire protexe o sistema eléctrico e a pesada carga do brazo amortecendo as patadas da vaca. O binomio aire e motores eléctricos fai que o brazo híbrido de Lely sexa o máis silencioso e preciso do mercado. Filtro de leite automático

O novo filtro de leite automático automatiza a tarefa de cambiar os filtros de papel. Este novo filtro é máis seguro, máis cómodo, fácil e reduce a man de obra co robot de muxido, a maiores dun aforro no gasto de consumibles.

Milk for Use

Este é o novo sistema que axuda a asegurar a calidade do costro. Os novos cubos de recollida de leite contan cunha protección mellorada contra as moscas, ademais, é máis fácil de usar e limpar. Cunha manipulación máis fácil, limpa, coidadosa e segura.

Eartag IDE

O novo Lely Astronaut A5 Next conta coa identificación de Eartag IDE. Estes novos pendentes proporcionan ao novo robot de Lely dunha identificación básica para unha maior flexibilidade, ademais de incorporar a identificación electrónica que se está introducindo cos novos crotais.

Unidade do cepillo de pretratamento

O primeiro contacto co ubre ten unha gran importancia e en Lely sábeno. Levan anos cun mesmo sistema que non só funciona, se non que favorece a baixada do leite e a saúde das vacas. Canto máis san estea o ubre, mellor será o leite. É por isto que o A5 Next está equipado cun exclusivo sistema de cepilllos de limpeza, do mesmo xeito que os seus predecesores, deseñado para eliminar a sucidade incrustada e o esterco ao redor dos tetos e na parte inferior do ubre, estimulando en última instancia a baixada do leite. Tras a limpeza, os cepillos desinféctanse sempre de maneira concienzuda para minimizar o risco dunha infección cruzada.

Futuro

Co paso dos meses e a chegada ao mercado do novo A5 Next, o cal xa se está probando e testando en varias granxas no mundo, incluído en España, como é o caso de granxa Cudaña en Cantabria. O parque de A5 poderá actualizarse nun futuro non moi afastado, no ano 2026, permitindo que todos os Astronauts A5 teñan as mesmas prestacións que o novo Next.