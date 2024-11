Estas son as gandarías galegas co leite de mellor calidade hixiénico-sanitaria en 2024

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu hoxe os gandeiros galegos como “garantes dunha parte moi importante da identidade de Galicia” e cualificou o sector leiteiro como “indispensable no económico, pero tamén na variable demográfica e social, para vertebrar e manter poboación no rural”. A conselleira, acompañada por varios altos cargos do seu departamento e pola delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, pechou o acto de entrega dos VIII Premios á Excelencia Hixiénico-Sanitaria das Explotacións Leiteiras de Leite Cru de Vaca (Exceleite 2024).

Neste evento, Gómez puxo en valor estes galardóns, cos que se recoñece o compromiso dos produtores coa calidade do xeito máis sustentable, así como o seu rigoroso respecto polo benestar animal, sempre procurando a excelencia na súa actividade. Trátase tamén -incidiu a conselleira- de “recompensar toda a entrega e sacrificio destes profesionais”.

No mes de decembro a Xunta ingresará outros 140 millóns de adianto da PAC

Na súa intervención, a titular de Medio Rural reiterou “o decidido apoio da Xunta a este sector estratéxico do rural galego, que se plasma mediante a planificación -cunha estratexia específica-, a promoción, a protección, a formación, o fomento da remuda xeracional ou a mobilización de terras, entre outras actuacións”.

Entre outras cuestións, a conselleira fixo tamén fincapé no esforzo do Goberno galego para adiantar a outubro o pago de 45 millóns de euros en concepto de anticipo das axudas da PAC e reiterou que “ao longo do mes de decembro faranse efectivos outros 140 millóns desta achegas, claves para garantir a sustentabilidade da actividade agrogandeira”.