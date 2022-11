Estas son as gandarías co mellor leite de Galicia en 2022

O conselleiro do Medio Rural, José González, xunto co director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, asistiu este mércores en Santiago á entrega dos VI Premios Exceleite á excelencia hixiénico-sanitaria das explotacións leiteiras de leite cru de vaca 2022.

No acto, o titular de Medio Rural definiu estes galardóns como “o recoñecemento da Xunta polo esforzo de gandeiros e gandeiras de Galicia comprometidos coa calidade”.

Así, estes galardóns distinguen ás granxas en tres categorías en función do seu tamaño (pequenas, medianas e grandes) e, á súa vez, estas subdivídense en tres grupos segundo o sistema de produción (intensivo, semiextensivo ou extensivo). Tamén se recoñecen de xeito específico as mellores explotacións ecolóxicas.

A estes premios optaron todas as explotacións leiteiras de gando vacún de Galicia que realizan os seus autocontrois de calidade no Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal) e que estiveran dadas de alta no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada (Recaldi) e, no caso das ecolóxicas, no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega). Polo tanto, os gañadores pasaron uns controis serios e rigorosos levados a cabo por profesionais do Ligal, veterinarios e técnicos da Consellería.

Gandarías de vacún de leite galardoadas nos premios Exceleite 2022:

Fotos dos premiados: