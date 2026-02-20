Estas son as demandas conxuntas de Xunta e organizacións agrarias sobre a nova PAC

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu hoxe a reunión do pleno do Consello Agrario Galego no que se aprobou un acordo de consenso entre a Xunta e todas as organizacións profesionais agrarias en relación coa futura PAC. Este documento, froito do traballo conxunto da Consellería e o sector, será remitido agora ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e tamén se trasladará á Unión Europea. Do mesmo xeito, seguirase traballando conxuntamente para lograr unha fronte común a nivel da cornixa cantábrica.
A conselleira salientou que neste acordo faise unha defensa conxunta, dende Galicia, dunha PAC forte e ben dotada e asúmese o compromiso de seguir colaborando nesta defensa, como se veu facendo nos últimos meses na comisión creada ao efecto no seo do Consello Agrario. Neste sentido, Gómez incidiu en que “Galicia precisa dunha PAC ben dotada e por iso imos seguir traballando na defensa dos nosos sectores produtivos”.
Nesta liña, a conselleira explicou que no texto demándase un cambio na proposta comunitaria para evitar un recorte de fondos e a perda dos dous piares tradicionais da PAC, que actualmente blindan as axudas directas e os programas de desenvolvemento rural. Así, lembrou que o recorte pode chegar ao polo menos un 22 %, unha cifra que se traduce en arredor de 80 millóns anuais menos para o agro galego, e que se poden perder os dous fondos diferenciados, que van pasar a unha bolsa común, co conseguinte prexuízo para os recursos destinados ao desenvolvemento rural.
Asemade, rexéitase este novo modelo porque creará diferenzas entre os Estados membros e as rexións, de forma que serán os gobernos os que decidan se van priorizar a PAC, que competirá con asuntos de índole social ou de defensa.
Maior compromiso do Goberno Central
Outro dos puntos que contempla o documento é a esixencia ao Goberno central para que se comprometa a que as melloras propostas pola Comisión Europea para o financiamento da PAC, que son opcionais para os Estados membros, sexan implantadas polo importe máximo que supoñen.
A maiores, no documento apóstase por un enfoque máis rexional da xestión e planificación da PAC, de forma que os fondos europeos para o sector agrario sexan dirixidos e planificados a nivel rexional e poidan estar máis adaptados á realidade de cada territorio, neste caso de Galicia.
Documento aprobado:
Acuerdo del Consello Agrario Galego respecto a la propuesta de la Comisión Europea para la nueva PAC.
El nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, establece un nuevo modelo de políticas basadas en un fondo único, en el que también estaría incluida la Política Agraria Común (PAC).
La propuesta para la nueva PAC implica una serie de cambios que provocarán la desaparición del actual modelo, ya que, aunque se mantendrán las ayudas directas a la renta para los agricultores, supondrá la dilución de la gran mayoría de las ayudas del segundo pilar dentro del nuevo fondo único, lo que conllevará un empobrecimiento de las políticas de desarrollo rural.
En la actual coyuntura de tensiones geopolíticas, en la que se ha acordado la necesidad de incremento del nivel de defensa de la Unión Europea, tiene aún más relevancia asegurar la soberanía y la autonomía en el suministro de alimentos en el continente europeo.
La nueva realidad supondrá un aumento de los precios al consumidor final y hará menos competitivo al agricultor europeo, frente a los productos foráneos. Por este motivo, las entidades integrantes del Consello Agrario Galego, reunido el 20 de febrero de 2026, y tras analizar el impacto que el nuevo modelo de PAC tendrá en el rural gallego,
ACUERDAN:
1. Trabajar conjuntamente en la defensa de los intereses del sector agrario y del rural de Galicia, ante la nueva propuesta de la PAC post 2027.
2. Rechazar la reducción presupuestaria del montante dedicado a la PAC propuesta para el nuevo período, que supone una reducción de un 22% respecto al actual marco financiero, e instar a las autoridades comunitarias a dotar convenientemente la financiación de la PAC.
3. Desaprobar el desmantelamiento del actual modelo de la PAC basado en dos pilares con fondos diferenciados y que permite, por un lado, asegurar la renta de las personas agricultoras y ganaderas gallegas, así como promover el desarrollo rural de Galicia.
4. Rechazar este nuevo modelo que creará diferencias entre Estados miembros y regiones, al dejar en manos de sus gobiernos la cantidad de fondos y el porcentaje de cofinanciación destinados a las ayudas de la PAC, en función de sus intereses políticos, comerciales o estratégicos.
5. Demandar una PAC más basada en la promoción de la actividad agraria, concebida como un apoyo a la renta de las personas que realizan efectivamente una actividad agraria, desechando que continúe cimentándose en un sistema basado en superficies con derechos históricos.
6. Exigir al Gobierno español el compromiso de que las mejoras propuestas por la Comisión Europea para la financiación de la PAC (el Objetivo rural y el anticipo de la revisión intermedia), que tienen carácter opcional para los Estados miembros, sean implantadas en España por el importe máximo que estas suponen.
7. Insistir en la necesidad de una autogestión regional del programa de ayudas para el sector agrario, que sea dirigida por las autoridades regionales de agricultura, dentro del marco presupuestario común de la UE.
8. Valorar el interés de la Comisión Europea en que los fondos europeos sean dirigidos y planificados a nivel regional, de manera que puedan estar más adaptados a la realidad de cada territorio.
9. Dar traslado de este acuerdo del Consello Agrario Galego a las autoridades nacionales y comunitarias, para su toma en consideración.
Por lo tanto, solicitamos a la Comisión Europea que reconsidere su propuesta actual de PAC y la dote con un presupuesto suficiente y protegido, que permita seguir apoyando, tanto la renta de los agricultores como el desarrollo rural.
Así mismo, solicitamos al Gobierno de España que defienda los intereses del sector primario español y gallego, oponiéndose a una PAC injusta y desigual, y defendiendo la dotación económica de la misma.