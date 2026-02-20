Estas son as demandas conxuntas de Xunta e organizacións agrarias sobre a nova PAC

O Consello agrario aproba o documento de consenso entre xunta e sector a prol dunha futura PAC forte, con fondos diferenciados e cun enfoque máis rexional

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu hoxe a reunión do pleno do Consello Agrario Galego no que se aprobou un acordo de consenso entre a Xunta e todas as organizacións profesionais agrarias en relación coa futura PAC. Este documento, froito do traballo conxunto da Consellería e o sector, será remitido agora ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e tamén se trasladará á Unión Europea. Do mesmo xeito, seguirase traballando conxuntamente para lograr unha fronte común a nivel da cornixa cantábrica.

A conselleira salientou que neste acordo faise unha defensa conxunta, dende Galicia, dunha PAC forte e ben dotada e asúmese o compromiso de seguir colaborando nesta defensa, como se veu facendo nos últimos meses na comisión creada ao efecto no seo do Consello Agrario. Neste sentido, Gómez incidiu en que “Galicia precisa dunha PAC ben dotada e por iso imos seguir traballando na defensa dos nosos sectores produtivos”.

Nesta liña, a conselleira explicou que no texto demándase un cambio na proposta comunitaria para evitar un recorte de fondos e a perda dos dous piares tradicionais da PAC, que actualmente blindan as axudas directas e os programas de desenvolvemento rural. Así, lembrou que o recorte pode chegar ao polo menos un 22 %, unha cifra que se traduce en arredor de 80 millóns anuais menos para o agro galego, e que se poden perder os dous fondos diferenciados, que van pasar a unha bolsa común, co conseguinte prexuízo para os recursos destinados ao desenvolvemento rural.

Asemade, rexéitase este novo modelo porque creará diferenzas entre os Estados membros e as rexións, de forma que serán os gobernos os que decidan se van priorizar a PAC, que competirá con asuntos de índole social ou de defensa.

Maior compromiso do Goberno Central

Outro dos puntos que contempla o documento é a esixencia ao Goberno central para que se comprometa a que as melloras propostas pola Comisión Europea para o financiamento da PAC, que son opcionais para os Estados membros, sexan implantadas polo importe máximo que supoñen.

A maiores, no documento apóstase por un enfoque máis rexional da xestión e planificación da PAC, de forma que os fondos europeos para o sector agrario sexan dirixidos e planificados a nivel rexional e poidan estar máis adaptados á realidade de cada territorio, neste caso de Galicia.