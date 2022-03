Estas son as 21 medallas logradas pola viños da Ribeira Sacra no Mondial des Vins Extremes

Este venres, 4 de marzo, ás 13.00 horas o Centro do Viño de Ribeira Sacra acolle a entrega dos recoñecementos obtidos polos viños da D.O. Ribeira Sacra na última cita do Mondial de Vins Extremes que se celebrou en Aosta a mediados de xullo do pasado ano. Tradicionalmente este acto de entrega tiña lugar no xantar de Nadal que organiza a Denominación para pechar o ano, pero as circunstancias da pandemia impediron celebrar esta actividade e recupérase agora a entrega dos galardóns ás adegas premiadas.

A D.O. Ribeira Sacra presentaba este ano 53 mostras, 44 de tintos e 9 de brancos, pertencentes a 27 adegas e obtivo 21 medallas, 14 de ouro e 7 de prata. Os bos resultados que a D.O. Ribeira Sacra obtén sempre en Aosta convértena nun dos referentes mundiais máis importantes dentro da viticultura de montaña ou viticultura heroica.



MEDALLAS DE OURO:

Castro das Saiñas 2019 de Adega Saíñas C.B. (Pantón)

Sabatelivs 2020 de Adegas e Viñedos Lareu S.L. (Chantada)

Acivro 2020 de Adegas Salvadur S.L. (A Pobra do Brollón)

Almanova 2019 de Alma das Donas S.L. (Pantón)

Prómine Singular 2020 de Bodegas Petrón S.L. (Sober)

Rectoral de Amandi 2020 de Bodegas Rectoral de Amandi S.A.U. (Sober)

Condado de Sequeiras 2017 de Grupo Peago S.L. (Chantada)

Condado de Sequeiras 2019 de Grupo Peago S.L. (Chantada)

Estrela 2020 de D’Fran S.C. (Sober)

Don Bernardino 2020 de Don Bernardino S.L. (Sober)

Vacamulo 2017 de Don Bernardino S.L. (Sober)

Finca Cuarta por Rubén Moure 2020 de Rubén Moure Fernández (Sober)

Ciudáseis 2019 de Mª Gloria Alavarín Losada (Monforte de Lemos)

Regina Expresión 2017 de Regina Viarum S.L. (Sober)

MEDALLAS DE PRATA: