Estas son as 15 vacas e xovencas frisoas que se poxarán este sábado no Páramo

O Campo da Feira do Páramo acollerá este sábado ás 12 da mañá a poxa de gando frisón organizada por Africor Lugo, na que se porán á venda un total de 15 animais pertencentes a 10 explotacións leiteiras da provincia de Lugo.
En concreto sairán a poxa 9 vacas paridas e 6 xovencas preñadas de alto valor xenético criadas en ganderías en Control Leiteiro dos concellos de Cospeito, Chantada, A Pastoriza, Pol, Láncara, O Páramo e Lugo.
Este tipo de poxas son unha boa oportunidade tanto para as explotacións vendedoras, que logran rendibilizar o seu excedente de recría, como para as ganderías compradoras, que se poden facer con animais de alto valor xenético que incorporar ás súas granxas con total garantía de pedigree. O catálogo de animais da poxa de gando frisón pode descargarse neste enlace.
As poxas organizadas por Africor serven para rendibilizar os excedentes de recría das granxas
A cita terá lugar dentro do programa das Feiras e Festas da Primavera da localidade, unha celebración que chega este ano á súa 48 edición, organizada pola Asociación de Amigos do Campo da Feira coa colaboración do Concello do Páramo, e que contará durante toda a fin de semana con diversas actividades, como feira de gando vacún e cabalar, concursos e exposición de maquinaria, alimentación e artesanía.