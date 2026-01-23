Inicio / Desenvolvemento rural / Estas son as 11 candidaturas que se disputarán o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural

Estas son as 11 candidaturas que se disputarán o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural

Entre as propostas atópanse empresas como Embutidos Suarna ou Hifas da Terra, proxectos de transformación da produción leiteira coma os de Gandería Quintián ou Bico de Xeado e cooperativas coma O Rodo

Campo Galego
Entrega do Premio Aresa 2024 a Traloagro

Entrega da última edición do Premio Aresa, a correspondente ao ano 2024, a Traloagro

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas, a Organización do Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, composta polo Grupo Aresa e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), contabilizou todas as candidaturas rexistradas para concorrer á vixésimo sexta edición do galardón.

En total, o Premio Aresa 2025 disputarase entre un total de 11 candidaturas. Os membros do xurado darán a coñecer a proposta gañadora o día 6 de febreiro. O galardón está dotado, como vén sendo habitual, con 10.000 euros e un diploma de mérito.

O gañador sairá da seguinte relación:

1. Cátedra do Pan e do Cereal
2. Embutidos Suarna
3. Da Escola á Granxa
4. Gandería Quintián
5. Belacolmea-Innovar dende a colmea
6. Hifas da Terra
7. Soc. Coop. O Rodo
8. Ecogranxa de Riomouro
9. Vacantes.gal
10. Bico de Xeado
11. AZ-Agro

O xurado, formado nesta ocasión polo reitor da USC, Antonio López Díaz; o vicerreitor de Organización Académica e do Campus de Lugo, Francisco José Fraga López; a presidenta de Aresa, Carlota López Pardo; a CEO de Granja Campomayor, María García Busto; e o catedrático de Química Analítica, Carlos Herrero Latorre, examinará todas estas candidaturas e fará pública a súa decisión o venres 6 de febreiro nun acto que terá lugar ás 12:30 horas na sala de prensa do Pazo de Montenegro na cidade de Lugo.

