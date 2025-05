“Estamos recuperando o orgullo de ser agricultores e gandeiros e inculcando nos nenos e nenas que hai futuro no rural”

O programa da área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo Da Escola á Granxa incluirá na súa cuarta edición máis de 200 actividades formativas nas que participarán máis de 7.000 alumnos e alumnas de infantil e primaria de toda a provincia.

O deputado Daniel García, responsable desta iniciativa, mantivo este martes un encontro con representantes das 45 granxas e proxectos de emprendemento no rural que participan nesta edición do 2025 e que constitúe o proxecto de maior investimento (200.000 euros) e proxección que está a desenvolver a área de Rural.

O acto, que contou tamén coa presenza de asociacións gandeiras que veñen colaborando activamente co programa (como Asoporcel, Boaga, Ovica, Puraga, Avimós ou Agromuralla), serviu para coordinar as actividades a desenvolver durante os vindeiros meses, que teñen como obxectivo común transmitir ás xeracións máis novas a importancia do rural para a produción de alimentos e á conservación do medio ambiente e o territorio.

Esta iniciativa achega o alumnado ao rural real. Consolidamos un programa formativo que era moi necesario desde fai moito tempo en Galicia

Na súa intervención, Daniel García agradeceu a colaboración e implicación de todas as granxas que participan no programa, que definiu como “unha aposta polo futuro, polas xeracións de nenos e nenas” que, explicou, teñen a oportunidade de achegarse “ao rural real” a través dunha rede de granxas que son “referentes de emprendemento, traballo e compromiso”.

“Estamos recuperando o orgullo de ser agricultores e gandeiros, rachando con estigmas arrastrados por xeracións enteiras en torno aos prexuizos sobre a vida no rural”, asegurou o deputado, que fixo balance das edicións anteriores a través dun vídeo no que granxeiros, alumnado e profesorado contan a súa experiencia.

Rede de proxectos familiares e sostibles

O deputato repasou a traxectoria do programa desde a súa posta en marcha en 2022, coa súa antecesora, Mónica Freire, á fronte da área de Rural: “consolidamos un programa formativo que era moi necesario dende fai moito tempo en Galicia”, sinalou.

Da Escola á Granxa aumentou de forma progresiva a súa cobertura ao longo das catro edicións, das 25 granxas participantes e 70 actividades desenvoltas en 2002 ata as 45 granxas e 202 actividades deste 2025. Unha traxectoria que, ao remate deste ano, terá implicado uns 18.000 escolares de toda a provincia.

Trece granxas súmanse este ano á iniciativa para recibiren ao alumnado dos colexios da provincia

A boa resposta das Anpas á convocatoria deste ano, con solicitudes en listaxe de agarda, malia que se duplicou o orzamento do programa até chegar aos 200.000 euros, refrenda o éxito desta iniciativa, pioneira no momento da súa posta en marcha no ano 2022 e referente para outras institucións públicas e empresas privadas.

Ao tempo, deuse tamén un fortalecemento cualitativo da iniciativa: Da Escola á Granxa creou arredor de si unha rede de granxas e proxectos de emprendemento rural distribuídos por todo o territorio da provincia que exemplifican a potencialidade dun sector agrogandeiro que aposta pola produción de calidade, maiormente ecolóxica, con diversificación produtiva, proxectos familiares sostibles, comprometidos co territorio “e co futuro do país fronte a outros modelos depredadores”, comparou Daniel.

Granxas participantes

As granxas e producións agroalimentarias que se incorporan ao programa este ano son A Horta da Sancoveiga de Vilalba, dedicada ao cultivo de horta e avicultura ecolóxica, Agroalimentaria Laurentina de Lourenzá, de horta e árbores froiteiras, as granxas de vacún autóctono en extensivo Cachenas Cas Fidalgo de Taboada e Cachenas de San Breixo de Triacastela e, Casa da Escola SC de Sober de gando ovino extensivo en pastoreo, as gandarías de leite Gandería Castelo SC de A Pastoriza, Gandería Cid de Barreiros e Os Arroxos SL de Castro de Rei, a produción de mel Pingas de Gaia de Vilalba, as granxas en ecolóxico e con diversificación produtiva Casa Benito do Incio e Gandería Docampo de Castroverde, a produción de horta e conservas Ribeiregas de Negueira de Muñiz e a granxa de razas autóctonas da asociación Fogares Lar Muimenta, en Cospeito.

Editaranse 12.000 guías dos Bolechas coa descrición das granxas e da labor que realizan de produción de alimentos e coidado do medio ambiente

Súmanse a outros proxectos que xa recibiron visitas na pasadas edición: Cooperativa A Carqueixa (ganderías da IXP Tenreira Galega) de Cervantes, Casa da Fonte (produtos lácteos con pastoreo en extensivo) de Ferreira de Pantón, Airas Moniz (queixaría e lácteos artesáns) de Chantada, Arqueixal (queixaría e lácteos ecolóxicos) de Palas de Rei, Casa Bértolo SC (agricultura e gandaría sostidas pola comunidade) de Friol, Caurelor (castañas, marmeladas e mel) de Quiroga, Champivil (envasado de produtos autóctonos e naturais) de Vilalba, Daveiga (Galletas Mariñeiras de Chantada), El País del Abeyeiro (apicultura tradicional e ecomuseo) de Negueira de Muñiz, Embutidos Suarna de Navia de Suarna, Gandería Alejandro Salvatierra (gando en extensivo) da Pontenova, Gandaría Ana Pérez Boo (gando ovino extensivo en pastoreo) de Abadín, Gandería Quintián (queixaría e vacún de leite) do Páramo, Granxa Aeiroá (granxa avícola e ovella galega) de Láncara, Gandería Puluán (queixería e produción de vacún de leite) de Monforte e Granxa Angus do Campo (gando vacún angus en extensivo e ecolóxico) en Castroverde.

Tropic Gaia e ADEGA súmanse á oferta educativa con obradoiros de horta e de educación ambiental nos propios centros

Tamén repiten Granxa Teixeiro e Pistón (cabrún e cabalar en extensivo) de Becerreá, Mantoño Holstein (gando vacún leiteiro) en Barreiros, Milhulloa (herbas medicinais e cosmética) de Antas de Ulla, Muvicla (museo de maquinaría agrícola, gando vacún e mazás en ecolóxico) de Láncara, O Trobo (museo de mel e produción apícola) do Valadouro, Pazo de Vilane (granxa avícola e producíon de ovos) de Antas de Ulla, Porco Celta de Outeiro (granxa de porco celta en extensivo) en Castro de Rei, SAT Lodos e Pérez (vacún leiteiro en extensivo) da Pastoriza, SAT O Palomar (vacún leiteiro) de Láncara, Sen Máis -As Vacas da Ulloa (leite e lácteos ecolóxicos) de Palas de Rei, Terras da Mariña (produción da IXP Faba de Lourenzá) de Lourenzá e Traloagro (gando vacún e avícola ecolóxico) de Friol, Tres Fuciños (cooperativa de porco celta) de Carballedo e Casa A Conguada (gando vacún autóctona e ecolóxico) de Palas de Rei.

Falamos con tres granxas que participan este ano por primeira vez no programa Da Escola á Granxa para que nos expliquen as súas motivacións e nos conten que teñen previsto facer cos nenos e nenas que os visiten.

Laura Camiño (Gandería Castelo, A Pastoriza) “Os nenos e nenas son coma esponxas e é importante transmitirlles dun xeito ameno e divertido de onde saen os alimentos” Laura Camiño xestiona xunto á súa irmá Natalia e aos seus pais Ramón e Ángeles a gandería Castelo. É unha granxa de produción de leite que está situada en Maciñeira, na parroquia da Rigueira (A Pastoriza). É a primeira vez que participan no programa Da Escola á Granxa e decidiron facelo porque “é importante transmitir aos nenos e nenas como é o traballo e a vida no rural e, no noso caso, como se produce o leite”, di Laura. Nunha granxa de leite hoxe hai moita tecnoloxía, por exemplo, nós temos robot para muxir Ela e a súa irmá representan o futuro e a remuda xeracional que tamén busca este proxecto posto en marcha pola área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Elas apostaron pola gandería como forma de vida e agardan que as novas xeracións tamén continúen ese legado. Unha granxa de leite moderna pouco ten que ver coa imaxe que moitas veces se ten. A tecnoloxía e a robotización forma parte do día a día do sector, xunto co coidado con esmero dos animais por parte dos gandeiros. Gandería Castelo quere facer partícipes aos nenos e nenas que os visiten desa realidade. O alumnado poderá muxir unha vaca, dar de mamar aos becerros e, por suposto, probar o leite que sae da granxa. “Os cativos son coma esponxas e hai que facerlles chegar as cousas dun xeito ameno e divertido”, defende Laura.

Jordi Ánguez (Cachenas de San Breixo, Triacastela) “Queremos que pregunten moito, que se interesen e que volvan para a casa cabilando ‘isto é máis interesante do que pensabamos” Jordi e Mirella están á fronte de Cachenas de San Breixo, un proxecto de gandería en extensivo que serviu para recuperar superficie abandonada neste lugar do concello de Triacastela. A familia decidiu retornar de Barcelona no ano 2009 e volver ter vacas na casa da que emigrara a familia paterna de Jordi. Hoxe contan con vacas cachenas, galiña de Mos e porco celta, tres razas autóctonas que serven para diversificar ingresos na granxa. A maiores, os escolares que os visiten poderán ver a horta e complementarán a actividade cunhas lecturas do libro para rapaces que Mirella escribiu sobre o Camiño de Santiago, que atravesa Triacastela. Nós centrarémonos na parte máis didáctica, no contacto cos animais e a horta e no Camiño de Santiago “Os nosos fillos, Breixo e Carmen, xa son maiores e agora queremos educar a outros máis novos e que nos fagan máis caso”, bromean Jordi e Mirella sobre o obxectivo da visita. “Queremos que pregunten moito, que se interesen e que volvan para a casa cabilando ‘isto é máis interesante do que pensabamos e os animais non son de debuxos animados’. Centrarémonos nesa parte didáctica ”, avanzan.